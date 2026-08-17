В Италии готовятся к «большому» ответу России после заявления Медведева

Заявления зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о возможном жёстком ответе на провокации свидетельствуют о готовности Москвы прибегнуть к более радикальным мерам. К такому выводу пришёл итальянский журнал L’Antidiplomatico.

«Вряд ли Россия долго наблюдала бы за тем, как её атаковали на своей территории и по всему земному шару. Это заявление является предвестником глобального ответа, который она осуществит», — говорится в публикации.

Автор материала допускает, что опосредованное противостояние крупнейших держав может выйти на новый уровень, хотя до прямого военного столкновения, по его оценке, дело пока не дошло. При таком сценарии международное право, как пишет издание, рискует отойти на второй план.

Ранее Медведев заявил, что западных политиков ждёт возмездие за действия против России. По его словам, рассчитывать на возможность «вовремя выйти из игры» заказчикам и исполнителям антироссийской политики не стоит. Кроме того, зампред Совбеза предупреждал о возможности атак на суда, подозреваемые в перевозке грузов для Украины, в том числе в нейтральных водах.