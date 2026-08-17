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17 августа, 06:08

Логистический центр «Новой почты» поражён на окраине Одессы

Обложка © Минобороны РФ

Обложка © Минобороны РФ

ВС РФ нанесли удары по логистическому центру «Новой Почты» на западной окраине Одессы, складу БПЛА в Днепропетровской области и пункту временной дислокации ВСУ в Доброполье. По данным Минобороны России, для поражения целей использовались беспилотники «Герань-4 сикер».

«Удары наносились беспилотными летательными аппаратами «Герань-4 сикер». Объективным контролем зафиксировано успешное уничтожение всех целей», — докладывает Минобороны утром 17 августа.

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А ранее Минобороны РФ отчиталось о поражении инфраструктуры порта, использовавшейся для хранения, погрузки и перевозки военных грузов и горючего. До этого российское военное ведомство заявляло об ударе по железнодорожному узлу в порту Измаила, который был задействован в снабжении украинских Вооружённых сил.

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Андрей Бражников
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