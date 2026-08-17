Логистический центр «Новой почты» поражён на окраине Одессы

ВС РФ нанесли удары по логистическому центру «Новой Почты» на западной окраине Одессы, складу БПЛА в Днепропетровской области и пункту временной дислокации ВСУ в Доброполье. По данным Минобороны России, для поражения целей использовались беспилотники «Герань-4 сикер».