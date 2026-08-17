Уехавших в США бардов Никитиных хотят признать иностранными агентами
Обложка © РИА Новости / Андрей Соломонов
Бардов Татьяну и Сергея Никитиных предложили признать иностранными агентами и проверить их деятельность. С такой инициативой выступил председатель движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов после высказываний музыкантов о якобы возвращении сталинских времён.
По оценке общественника, уехавшие в США артисты перешли от критики России к поддержке её противников. Он также напомнил об участии супругов в зарубежных фестивалях и заявил, что средства от некоторых подобных мероприятий направлялись на поддержку ВСУ.
«Никитиных необходимо проверить и признать иноагентами. Своими действиями они уподобляются власовцам, выбравшим деньги и комфорт, а не честь. Предательство не должно оставаться безнаказанным», — заявил собеседник «Абзаца».
По его словам, известность, образование и признание Никитины получили в России, однако теперь продолжают зарабатывать на русскоязычной аудитории за рубежом, одновременно выступая с антироссийскими заявлениями. «Ветераны России» уже направили обращение в правоохранительные органы с просьбой провести проверку деятельности артистов.
Ранее Лию Ахеджакову предложили проверить на иностранное финансирование и признать иноагентом. Инициаторы обращения выступили за дополнительные ограничения для уехавших за границу артистов, если основания для такого статуса подтвердятся.
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