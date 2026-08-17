Дефолт-98: как 17 августа 28 лет назад Россия проснулась в новой экономической реальности

В пятницу, 14 августа 1998 года, президент России Борис Ельцин заверил журналистов, что девальвации рубля не будет. Через три дня, утром в понедельник, правительство и Центробанк объявили решения, которые войдут в историю как дефолт 1998 года. Государство перестало выполнять на прежних условиях часть обязательств по внутреннему долгу, валютный коридор резко расширили, а для ряда платежей иностранным кредиторам ввели мораторий.

Для большинства россиян сложная конструкция из ГКО, ОФЗ и валютных интервенций очень быстро превратилась в вещи куда понятнее: растущий доллар, исчезающую из обменников валюту, проблемы банков, дорожающие импортные товары и тающие рублёвые накопления. Официальный курс доллара, составлявший перед кризисом 6,29 рубля, к концу года достиг 20,65 рубля.

Спустя 28 лет Life.ru вспоминает, что произошло 17 августа 1998 года, почему Россия допустила дефолт, что такое ГКО простыми словами, сколько стоил доллар до и после кризиса и как «чёрный понедельник» изменил российскую экономику.

Дефолт 1998 года — главное за минуту

Дата дефолта: 17 августа 1998 года.

Президент России: Борис Ельцин.

Председатель правительства: Сергей Кириенко.

Глава Центробанка: Сергей Дубинин.

Что произошло: власти объявили о реструктуризации части ГКО и ОФЗ, изменении валютной политики и 90-дневном моратории на ряд выплат нерезидентам.

Курс доллара перед кризисом: 15 августа — 6,29 рубля.

Курс 1 сентября: 9,33 рубля за доллар.

Курс 9 сентября: 20,825 рубля за доллар.

Курс к концу 1998 года: 20,65 рубля за доллар.

Инфляция за 1998 год: 84,4% против 11% годом ранее.

Реальные денежные доходы населения: снизились за год на 18,9%.

На прилавке магазина колбаса с ценником, на котором старые и новые цены. Фото © Булдаков Олег/Фотохроника ТАСС

Что произошло 17 августа 1998 года

Утром 17 августа правительство России и Банк России выпустили совместное заявление. Самого слова «дефолт» в документе не было, поэтому фраза «Россия объявила дефолт» несколько упрощает произошедшее.

Но по существу решения означали именно дефолт по части внутреннего государственного долга.

Власти объявили, что государственные ценные бумаги — ГКО и ОФЗ — со сроками погашения до 31 декабря 1999 года будут переоформлены в новые обязательства. Торги этими бумагами приостановили. Одновременно был введён 90-дневный мораторий на ряд выплат по финансовым кредитам нерезидентам, страховым платежам и срочным валютным контрактам.

Менялась и валютная политика. Вместо прежней системы удержания рубля власти расширили допустимые границы курса до 6–9,5 рубля за доллар. Вскоре удерживать даже этот диапазон стало невозможно, и рубль перешёл к фактически свободному падению. Банк России позднее прямо писал, что с 17 августа изменил параметры валютной политики и механизм определения курса.

Так 17 августа стало датой российского дефолта, а понедельник получил название «чёрного».

Что такое дефолт простыми словами

Дефолт — это неспособность заёмщика выполнить долговые обязательства на тех условиях и в те сроки, которые он обещал кредиторам.

Заёмщиком может быть человек, компания или целое государство.

В случае России в августе 1998 года ключевой проблемой стали обязательства государства по ГКО и ОФЗ — внутреннему рублёвому долгу. Правительство не заявило, что отказывается платить всем кредиторам вообще. Оно изменило условия погашения определённых государственных ценных бумаг.

Поэтому августовские события обычно называют техническим дефолтом по внутреннему государственному долгу.

Важно отличать дефолт от девальвации.

Дефолт касается долгов.

Девальвация означает резкое снижение стоимости национальной валюты относительно других валют.

В 1998 году россияне столкнулись сразу с обоими явлениями: государство реструктурировало часть долга, а рубль одновременно резко обесценился.

Что такое ГКО и почему они сыграли такую роль в кризисе

Чтобы понять причины дефолта 1998 года, придётся разобраться с тремя буквами — ГКО.

ГКО — государственные краткосрочные облигации. Механика выглядела просто: государству нужны деньги — оно выпускает ценные бумаги и занимает их у инвесторов. Через сравнительно короткий срок инвестор получает вложенные деньги вместе с доходом.

Проблемы начинаются, когда государству приходится занимать всё больше не столько на развитие экономики, сколько для обслуживания уже накопленного долга.

Именно в такую ловушку постепенно попадала Россия.

Доходность ГКО росла. В апреле 1998 года она ещё держалась примерно на уровне 31–36% годовых, но уже к июлю эффективная доходность увеличилась до 85,4%. На графике Банка России видно, что в августе доходности отдельных сроков взлетали значительно выше 100% годовых.

Чем меньше инвесторы доверяли российским бумагам, тем более высокую доходность приходилось им предлагать. Чем выше становилась доходность — тем больше денег требовалось государству для обслуживания долга.

Возникал замкнутый круг.

Новые заимствования требовались для погашения старых. Но желающих давать государству новые деньги становилось всё меньше.

К лету 1998 года, констатировал сам Центробанк, у правительства практически не осталось реальных возможностей снизить доходность государственных бумаг, а аукционы новых выпусков всё чаще отменялись.

Комиссия Совета Федерации, расследовавшая причины кризиса, позднее указывала на две непосредственно связанные проблемы: нехватку средств для исполнения обязательств по ГКО–ОФЗ и резкое ухудшение возможностей занимать новые деньги для погашения прежних долгов.

Почему произошёл дефолт 1998 года

Одной причины у российского дефолта не было. К 17 августа одновременно сошлись несколько проблем.

Дефицит бюджета

Государственные доходы не соответствовали расходам, сохранялись проблемы со сбором налогов и накопившимися неплатежами. Дефицит приходилось закрывать в том числе за счёт долговых заимствований. В своём отчёте за 1998 год Банк России среди ключевых проблем называл именно дисбалансы налогово-бюджетной системы и неспособность обеспечить доходы бюджета на планируемом уровне.

Дорогой внутренний долг

По мере роста недоверия инвесторов государству приходилось платить всё больше за привлечение денег через ГКО. В определённый момент обслуживание краткосрочного долга само стало источником финансовой нестабильности.

Защита курса рубля съедала валютные резервы

Власти пытались одновременно удерживать относительно стабильный курс рубля и обслуживать растущий долг.

Это стоило дорого.

С 1 января по 17 августа 1998 года Банк России для поддержания курса продал на внутреннем валютном рынке почти $13 млрд. Только за первую половину августа валютные интервенции достигли почти $3,2 млрд.

Иными словами, пока снаружи всё ещё выглядело относительно спокойно, ресурсы для сохранения этой стабильности быстро сокращались.

Азиатский финансовый кризис

Финансовый кризис, начавшийся в странах Юго-Восточной Азии в 1997 году, изменил отношение инвесторов к развивающимся рынкам. Капитал начал уходить из более рискованных активов. Российские бумаги тоже оказались под давлением. Сам Банк России относил азиатский кризис к важнейшим внешним факторам, ускорившим переход российского финансового кризиса в острую фазу.

Падение цен на российский экспорт

Одновременно снижались мировые цены на основные товары российского экспорта, прежде всего нефть. Это уменьшало приток валюты и ухудшало торговый баланс.

По данным Банка России, положительное сальдо торгового баланса в первом полугодии 1998 года сократилось в 4,2 раза — с $9,6 млрд до $2,3 млрд по сравнению с аналогичным периодом 1997-го.

В результате государству нужно было одновременно платить по долгам, занимать новые деньги, защищать рубль и компенсировать ухудшение внешней конъюнктуры.

К августу денег на всё сразу уже не хватало.

«Девальвации не будет»: что Ельцин сказал за три дня до дефолта

Одна из самых известных фраз российской политики 1990-х прозвучала 14 августа 1998 года.

Во время общения с журналистами Бориса Ельцина спросили о возможной девальвации рубля.

Президент ответил:

«Девальвации не будет. Это я заявляю твёрдо и чётко».

Архивная запись этого заявления сохранилась в Президентском центре Бориса Ельцина.

Президент России Борис Ельцин за три дня до дефолта, 14 августа 1998 года, заявил, что девальвации рубля не будет. Фото © Сенцов Александр, Чумичев Александр/Фотохроника ТАСС

Через три дня правительство и Центробанк объявили новые правила валютной политики и реструктуризацию внутреннего долга.

Именно поэтому слова «твёрдо и чётко» на годы стали одним из символов кризиса 1998-го.

При этом проблемы к 14 августа уже невозможно было назвать скрытыми. Резервы уходили на поддержку курса, доходность государственных бумаг взлетела, спрос на новые ГКО падал, а валютные интервенции только за первую половину августа достигли почти $3,2 млрд.

Хронология дефолта 1998 года: как падал рубль

Ещё накануне кризиса официальный курс менялся почти незаметно. С начала 1998 года до 17 августа доллар подорожал всего с 5,96 до 6,29 рубля.

А затем события ускорились.

14 августа — Борис Ельцин заявляет, что девальвации не будет. Официальный курс доллара — 6,2725 рубля.

17 августа — правительство и ЦБ объявляют о реструктуризации части госдолга, расширении валютного коридора и моратории на ряд выплат.

18 августа — официальный курс составляет 6,43 рубля за доллар.

25 августа — уже 7,14 рубля.

1 сентября — 9,3301 рубля.

5 сентября — 16,99 рубля.

9 сентября — 20,825 рубля. Всего за несколько недель доллар оказался более чем втрое дороже, чем до кризиса.

Дальше курс ещё сильно колебался. К 1 октября доллар стоил 15,9056 рубля, однако к концу года снова поднялся до 20,65 рубля.

По расчётам Банка России, с 17 августа до 31 декабря официальный курс доллара вырос на 230% — с 6,29 до 20,65 рубля.

Что увидели обычные россияне после 17 августа

В первые часы кризиса мало кому требовалось разбираться в доходности ГКО или состоянии платёжного баланса.

Люди увидели табло обменников.

После объявления решений 17 августа курс наличной валюты начал отрываться от ещё сохранявшегося официального курса. Валюта в ряде обменных пунктов быстро заканчивалась. Одновременно вкладчики пытались получить деньги из банков. Архивы «Коммерсанта» описывают резкий рост стоимости доллара в обменниках и нехватку наличной валюты уже в первые дни кризиса.

Следующей проблемой стали банки.

Российские кредитные организации оказались зажаты сразу с нескольких сторон. Часть их активов была вложена в государственные бумаги, рынок которых замер. Одновременно подорожала иностранная валюта, а клиенты требовали вернуть вклады.

Банк России впоследствии писал об «остром кризисе ликвидности банковской системы» и необходимости восстанавливать работоспособность платёжной системы. После кризиса финансовое положение ряда крупнейших банков настолько ухудшилось, что возникла угроза интересам их кредиторов и вкладчиков.

К концу 1998 года Банк России отозвал или аннулировал лицензии у 229 кредитных организаций, хотя не во всех случаях причиной был непосредственно августовский дефолт.

Для людей, которым удалось сохранить рубли на счетах или наличными, возникла другая проблема: сами рубли стремительно теряли покупательную способность.

Что произошло с ценами, зарплатами и сбережениями

Девальвация почти мгновенно ударила по товарам, зависевшим от импорта.

До кризиса дорогой по отношению к реальному состоянию экономики рубль делал иностранную продукцию относительно доступной. После его падения эта ситуация перевернулась.

Банк России прямо называл девальвацию главным фактором резкого ускорения роста цен во второй половине 1998 года. По итогам года потребительские цены выросли на 84,4%, тогда как в 1997 году инфляция составляла 11%.

Это означало, что даже человек, который не держал ГКО, не покупал доллары и не имел бизнеса, всё равно почувствовал дефолт через обычную жизнь.

Зарплата могла номинально остаться той же, но купить на неё становилось возможно гораздо меньше.

По данным Банка России, реальные денежные доходы населения за 1998 год сократились на 18,9%, реальная среднемесячная зарплата — на 13,9%, реальный размер назначенной пенсии — на 4,8%.

Рублёвые накопления при этом не исчезли со счетов автоматически. Но из-за одновременной инфляции и трёхкратного роста курса доллара их реальная стоимость резко снизилась.

Именно поэтому в памяти россиян дефолт 1998 года часто воспринимается не как абстрактный отказ государства от части долговых обязательств, а как момент внезапного обеднения.

Кто был у власти во время дефолта 1998 года

Президентом России был Борис Ельцин.

Председателем Банка России был Сергей Дубинин.

Политические последствия финансового кризиса наступили почти сразу.

После нескольких недель политического кризиса 11 сентября 1998 года председателем правительства стал Евгений Примаков. Руководство Центробанка также сменилось: Сергея Дубинина заменил Виктор Геращенко.

Таким образом, экономический кризис за несколько недель превратился ещё и в кризис политический.

Можно ли было избежать дефолта 1998 года

Ответ зависит от того, что именно считать точкой невозврата.

Сам дефолт не возник 17 августа из ничего. Его причины накапливались задолго до этого дня: бюджетный дефицит, растущая стоимость обслуживания ГКО, зависимость от новых займов, завышенный курс рубля и сокращение валютных резервов.

Комиссия Совета Федерации, расследовавшая причины кризиса, связывала непосредственное решение 17 августа с отсутствием у правительства средств для исполнения обязательств по ГКО–ОФЗ и резким ухудшением возможности привлекать новые займы.

Теоретически власти могли раньше девальвировать рубль, быстрее сокращать бюджетный дефицит, реструктурировать долговой рынок до наступления острой фазы или отказаться от столь дорогого удержания курса.

Но к августу пространство для относительно безболезненных решений уже резко сузилось.

Допустим, государство продолжает платить держателям ГКО. Для этого нужно всё больше новых заимствований.

Чтобы инвесторы продолжали покупать бумаги, им приходится обещать всё более высокую доходность.

Одновременно инвесторы выводят деньги, поэтому Центробанк продаёт валюту и расходует резервы, чтобы удержать рубль.

Чем меньше резервов и доверия — тем выше риск.

Чем выше риск — тем дороже новые займы.

Получилась система, в которой спасение от сегодняшнего кризиса увеличивало вероятность кризиса завтра.

17 августа эта конструкция фактически перестала работать.

Почему Россия неожиданно быстро вышла из кризиса

Здесь история дефолта становится парадоксальной.

Сам кризис был болезненным: резко упали доходы населения, выросли цены, пострадали банки и предприятия. Но уже в 1999 году экономика начала расти.

Одна из причин заключалась в том же самом событии, которое в 1998-м стало катастрофой для потребителя, — резком падении рубля.

Импорт подорожал настолько, что часть иностранных товаров потеряла конкурентоспособность. Российским предприятиям стало выгоднее производить то, что раньше было проще купить за границей.

Одновременно экспортёры получали валютную выручку, тогда как значительная часть их расходов оставалась рублёвой.

Однако неправильно было бы говорить, что экономику «спас только дефолт». Сыграли роль сразу несколько факторов: изменение относительных цен после девальвации, сокращение импорта, рост внешнего спроса, улучшение конъюнктуры для российского экспорта и изменение экономической политики.

Сам Банк России в годовом отчёте за 1999 год отмечал, что сокращение и удорожание импорта способствовали развитию импортозамещающих производств.

По итогам 1999 года российский ВВП вырос на 3,2%, а промышленное производство — на 8,1% относительно 1998-го. Банк России фиксировал переход промышленности от восстановления к устойчивому росту.

Получается неприятный экономический парадокс: то, что резко снизило уровень жизни людей в момент кризиса, одновременно полностью изменило условия для российских производителей.

Главные последствия дефолта 1998 года

Дефолт изменил Россию сразу на нескольких уровнях.

Рубль резко обесценился. Официальный курс доллара вырос с 6,29 рубля перед кризисом до 20,65 рубля к концу года.

Разогналась инфляция. Потребительские цены за 1998 год выросли на 84,4%.

Снизились реальные доходы. Они упали на 18,9%, а реальная зарплата — на 13,9%.

Начался тяжёлый банковский кризис. Банку России пришлось восстанавливать работу платёжной системы и проводить реструктуризацию банковского сектора.

Сменилась политическая команда. Правительство Сергея Кириенко ушло в отставку, премьер-министром стал Евгений Примаков, Центробанк возглавил Виктор Геращенко.

Изменилась структура экономики. Дорогой импорт улучшил положение части российских производителей, а уже в 1999 году промышленность перешла к росту.

Но, пожалуй, существовало ещё одно последствие, которое невозможно полностью измерить статистикой.

После 17 августа слово «дефолт» перестало быть для россиян термином из учебника экономики.

Оно стало личным опытом целого поколения.

Почему 17 августа 1998 года называют «чёрным понедельником»

17 августа действительно было понедельником.

Именно в этот день российские власти объявили комплекс решений, фактически означавший дефолт по части внутреннего государственного долга и начало новой валютной политики.

За этим последовали обвал рубля, банковский кризис, скачок цен и резкое снижение покупательной способности населения.

Поэтому дата превратилась в один из символов российских девяностых наравне с ваучерами, финансовыми пирамидами и задержками зарплат.

Причём, пожалуй, точнее всего атмосферу тех дней описал не экономический термин.

18 августа 1998 года первая полоса «Коммерсанта» вышла с фразой:

«Мы проснулись в другой стране».

И спустя 28 лет это остаётся почти буквальным описанием того, что произошло.

За одни выходные модель, при которой государство дорого занимало деньги и одновременно тратило миллиарды долларов на поддержание курса рубля, закончилась.

Россия действительно проснулась в новой экономической реальности.

Частые вопросы о дефолте 1998 года

Когда был дефолт в России?

Датой российского дефолта считается 17 августа 1998 года. В этот день правительство и Банк России объявили реструктуризацию части ГКО и ОФЗ, изменение валютной политики и 90-дневный мораторий на ряд выплат нерезидентам.

Почему произошёл дефолт в России в 1998 году?

К кризису привело сочетание бюджетного дефицита, быстро дорожавшего внутреннего долга, зависимости от новых выпусков ГКО, расходов резервов на поддержку курса рубля, оттока капитала после азиатского финансового кризиса и ухудшения условий российского экспорта.

Что такое ГКО?

ГКО — государственные краткосрочные облигации. С их помощью государство занимало деньги у инвесторов на короткие сроки. К 1998 году стоимость обслуживания этих заимствований резко выросла, а спрос на новые выпуски начал исчезать.

Сколько стоил доллар до дефолта 1998 года?

15 августа 1998 года официальный курс составлял 6,29 рубля за доллар. 1 сентября доллар стоил уже 9,33 рубля, 9 сентября — 20,825 рубля, а к концу года — 20,65 рубля.

Во сколько раз вырос доллар после дефолта?

С 17 августа по 31 декабря 1998 года официальный курс доллара вырос с 6,29 до 20,65 рубля — примерно в 3,3 раза, или на 230%.

Какая инфляция была в России в 1998 году?

По итогам 1998 года рост потребительских цен составил 84,4%. Годом ранее показатель составлял 11%.

Кто был президентом России во время дефолта?

Президентом России был Борис Ельцин. За три дня до кризиса, 14 августа 1998 года, он публично заявил, что девальвации рубля не будет.

Дефолт связан с невозможностью выполнить долговые обязательства на первоначальных условиях. Девальвация — с падением стоимости национальной валюты. В России в августе 1998 года оба процесса произошли практически одновременно.

Что стало главным последствием дефолта 1998 года?