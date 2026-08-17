Что такое дефолт простыми словами и чем он отличается от девальвации

Слово «дефолт» обычно появляется в новостях рядом с тревожными прогнозами о долгах, курсе валют и состоянии экономики. Из-за этого его часто воспринимают почти как синоним финансового кризиса или резкого падения рубля. Но это не совсем так.

Дефолт простыми словами — это ситуация, когда заёмщик не выполняет свои долговые обязательства так, как обещал. Например, не выплачивает вовремя проценты, не возвращает долг или нарушает другие существенные условия займа. Заёмщиком при этом может быть компания, банк или целое государство. В случае страны говорят о суверенном дефолте. Международный валютный фонд также рассматривает дефолт как нарушение предусмотренных долговым договором обязательств, прежде всего пропуск платежа по основному долгу или процентам.

При этом дефолт не равен девальвации, кризису, банкротству или исчезновению денег со счетов. Разбираемся, что происходит во время дефолта, почему государства до него доходят и что это означает для обычного человека.

Что такое дефолт простыми словами

Представим человека, который взял кредит и обязался первого числа каждого месяца перечислять банку определённую сумму.

Если в назначенный день платёж не поступил и предусмотренные договором условия нарушены, возникает дефолт по обязательству.

С государством принцип похожий, только вместо потребительского кредита речь идёт о государственных облигациях, займах и других долговых обязательствах на миллиарды долларов или рублей.

Государства постоянно занимают деньги. Они выпускают облигации, получают кредиты и обязуются в определённые даты выплачивать проценты и возвращать основной долг.

Само наличие большого государственного долга ещё не означает дефолт. Ключевой вопрос — способна ли страна этот долг обслуживать.

Проблема возникает, когда очередной платёж необходимо сделать, а государство либо не способно, либо не готово выполнить обязательство в первоначально согласованном виде.

Например, страна должна была вернуть кредиторам $10 млрд 1 сентября, но не перечислила деньги. Или вместо обещанного погашения облигаций предлагает инвесторам получить новые бумаги с более длинным сроком выплаты и менее выгодными условиями.

И то и другое при определённых условиях может означать дефолт или реструктуризацию долга, связанную с дефолтом.

МВФ при этом обращает внимание на важное различие: проблемы с платёжеспособностью — это состояние, дефолт — конкретное событие, а реструктуризация — процесс изменения долговых обязательств.

Что такое суверенный дефолт

Когда обязательства нарушает государство, такой дефолт называют суверенным.

Государственный долг возникает потому, что стране могут понадобиться деньги сверх текущих доходов бюджета: для финансирования расходов, инфраструктурных проектов, покрытия бюджетного дефицита или рефинансирования прежних заимствований.

Правительство выпускает государственные облигации, которые приобретают банки, инвестиционные фонды, компании, другие государства и частные инвесторы.

Взамен государство обещает выплачивать проценты и вернуть вложенные деньги в установленный срок.

Если эти обязательства перестают выполняться, возникает суверенный дефолт.

Однако государство отличается от обычной компании. Оно не обязательно «закрывается» после дефолта, а международного аналога обычной процедуры банкротства, через которую можно было бы просто ликвидировать страну и распродать её имущество, не существует. Обычно начинаются переговоры с кредиторами и реструктуризация долга — например, продление сроков платежей, снижение процентов или части суммы обязательств.

Дефолт и девальвация — в чём разница

Это два понятия, которые особенно часто путают.

Дефолт относится к долгам. Девальвация — к стоимости валюты.

Представим государство, которое исправно платит по всем облигациям, но его национальная валюта резко подешевела относительно доллара. Это девальвация или, при плавающем курсе, сильное ослабление валюты, но не дефолт.

Возможна и обратная ситуация: государство нарушает условия выплаты определённого долга, хотя национальная валюта в этот момент не обваливается в несколько раз.

В современной России действует плавающий валютный курс: стоимость рубля формируется прежде всего соотношением спроса и предложения валюты на рынке, а Банк России не устанавливает фиксированный уровень курса. Поэтому применительно к плавающему режиму точнее часто говорить об ослаблении или обесценении рубля, а термин «девальвация» в строгом смысле исторически связан с целенаправленным снижением официального курса при фиксированной или управляемой системе.

Дефолт и девальвация: сравнение

Дефолт и девальвация — не одно и то же: первый связан с невыполнением долговых обязательств, вторая — с падением стоимости национальной валюты. При этом оба процесса могут происходить одновременно.

Именно совместное развитие этих процессов в России в 1998 году во многом закрепило в массовом сознании представление, будто дефолт обязательно означает обвал национальной валюты.

На самом деле связь сложнее: долговой кризис способен подорвать доверие инвесторов и вызвать давление на валюту, поэтому дефолт и девальвация действительно могут сопровождать друг друга. Но одно не является определением другого.

Почему государство может объявить дефолт

Обычно дефолт становится результатом не одной ошибки, а сочетания нескольких проблем.

Например, государство много лет тратит больше, чем собирает налогов, и покрывает разницу новыми займами. По старым облигациям наступает срок погашения — для выплаты по ним выпускаются новые. Если инвесторы начинают считать страну слишком рискованным заёмщиком, они требуют всё более высокие проценты или вообще перестают давать ей деньги.

Одновременно могут снизиться доходы бюджета, упасть экспорт, начаться рецессия, банковский или валютный кризис.

Получается долговая ловушка: чем опаснее инвесторам давать государству деньги, тем дороже обходятся новые займы. Чем дороже новые займы, тем сложнее обслуживать уже накопленный долг.

В какой-то момент очередной платёж становится невозможно провести на прежних условиях.

На риск дефолта могут влиять высокий объём и неудачная структура государственного долга, слишком большие процентные расходы, длительный бюджетный дефицит, падение доходов государства, экономический кризис, потеря доступа к финансовым рынкам, сокращение валютных резервов и долги в иностранной валюте.

Высокий госдолг сам по себе, однако, не означает, что страна обязательно близка к дефолту. Существенно и то, в какой валюте он номинирован, когда его необходимо погашать, сколько стоят новые заимствования, насколько велик бюджет и насколько инвесторы доверяют способности государства обслуживать обязательства. МВФ поэтому рассматривает устойчивость долга именно как способность продолжать его обслуживание, а не как одну универсальную критическую цифру отношения долга к ВВП.

Какие бывают дефолты

Чаще всего выделяют суверенный, корпоративный и технический дефолт.

Суверенный происходит, когда обязательства нарушает государство.

Корпоративный — когда компания не выполняет условия кредита или выпуска собственных облигаций.

Термин «технический дефолт» обычно используют в ситуации, когда условие долгового договора уже нарушено, но проблема ещё потенциально может быть устранена либо не означает окончательной неспособности должника рассчитываться с кредиторами.

Например, платёж мог не пройти вовремя, заёмщик мог нарушить установленное договором финансовое условие или возникла другая предусмотренная документацией причина дефолта.

Поэтому выражение «технический дефолт» не означает, что «ничего страшного не произошло». С юридической точки зрения нарушение уже есть. Но его последствия могут сильно отличаться от полномасштабного долгового кризиса.

Дефолт и банкротство — это одно и то же?

Нет.

Дефолт — это нарушение долгового обязательства. Банкротство — юридическая процедура, связанная с признанием должника неспособным удовлетворить требования кредиторов в соответствии с законодательством.

У компании дефолт по облигациям или кредиту может стать одним из событий, которые в дальнейшем приведут к банкротству. Но это не происходит автоматически.

У государства ситуация ещё сложнее: обычной процедуры банкротства страны по аналогии с компанией практически нет. После суверенного дефолта государство обычно ведёт переговоры с держателями долга и пытается договориться о реструктуризации. МВФ отмечает, что такие реструктуризации могут включать изменение сроков и иных условий обязательств и сами по себе способны быть дорогостоящими как для должника, так и для кредиторов.

Чем дефолт отличается от деноминации

Деноминация — ещё одно понятие, которое иногда ошибочно ставят в один ряд с дефолтом.

При деноминации государство меняет номинальный масштаб денежной единицы — условно превращает 1000 старых рублей в 1 новый рубль с соответствующим пересчётом цен, зарплат и других денежных сумм.

Сама по себе деноминация не означает, что государство перестало платить долги.

Поэтому три понятия описывают совершенно разные процессы:

дефолт — проблема долгов; девальвация — изменение стоимости валюты; деноминация — изменение её номинального масштаба.

Что происходит после дефолта государства

Единого сценария нет.

Многое зависит от размера долга, валюты обязательств, состава кредиторов, состояния банков, резервов страны и того, удаётся ли правительству быстро договориться о реструктуризации.

Одно из наиболее очевидных последствий — ухудшение доступа государства к новым займам. Инвесторы учитывают уже произошедший дефолт и требуют более высокую доходность за новый риск либо некоторое время вообще не готовы кредитовать страну.

Может начаться реструктуризация: кредиторам предлагают перенести дату погашения, уменьшить процентные выплаты, обменять старые облигации на новые или списать часть задолженности.

Долговой кризис способен перекинуться и на остальную экономику. Если государственные облигации находятся на балансах банков и финансовых организаций, снижение их стоимости ухудшает состояние финансовой системы. У бизнеса может подорожать кредитование, инвестиции — сократиться, а экономика — перейти к спаду.

Всемирный банк отмечает, что последствия суверенных дефолтов могут быть продолжительными, причём сама реструктуризация далеко не всегда автоматически решает проблему: более чем в трети рассмотренных исторических случаев она не приводила к устойчивому снижению государственного долга или стоимости заимствований в последующие годы.

Что будет с рублём при дефолте

Нет правила, по которому дефолт автоматически должен привести к определённому падению рубля.

Это важно.

Курс определяется отдельным набором факторов: спросом и предложением валюты, состоянием внешней торговли, движением капитала, ожиданиями участников рынка и другими обстоятельствами. В России сейчас действует плавающий валютный курс.

Но тяжёлый суверенный долговой кризис способен ухудшить доверие к финансовой системе и вызвать отток капитала. Поэтому дефолт и резкое ослабление национальной валюты действительно могут происходить одновременно.

Самый известный для россиян пример — кризис 1998 года, когда дефолт по части государственного внутреннего долга сопровождался масштабным обесценением рубля.

Но из этого нельзя вывести формулу «дефолт = доллар обязательно вырастет в три раза». Каждый долговой кризис развивается по собственному сценарию.

Что будет с деньгами и вкладами при дефолте

Ещё одно распространённое заблуждение — будто после государственного дефолта деньги граждан автоматически исчезают со счетов.

Дефолт государства сам по себе не означает автоматического списания банковских вкладов населения.

Прямым объектом дефолта являются те долговые обязательства, условия которых нарушены.

Однако косвенные последствия действительно могут затронуть практически всех.

Если долговой кризис сопровождается банковским кризисом, девальвацией или высокой инфляцией, у населения может снижаться реальная стоимость сбережений, дорожать импорт, уменьшаться покупательная способность зарплат и возникать проблемы у отдельных финансовых организаций.

То есть человек может вообще не владеть государственными облигациями и всё равно почувствовать последствия суверенного дефолта через цены, работу, кредитование или валютный курс.

Но утверждение «государство объявило дефолт — значит вклады населения обнулятся» неверно.

Что будет с кредитами при дефолте

Ещё один миф: если государство объявило дефолт, гражданам можно перестать платить банку кредит.

Нет.

Долг государства перед его кредиторами и долг человека перед банком — разные обязательства.

Государственный дефолт не аннулирует ипотеку, автокредит или потребительский кредит гражданина. Условия договора продолжают действовать, если законодательство или сам договор не предусматривают иное.

Другое дело, что тяжёлый экономический кризис может повлиять на ставки, доходы населения и финансовое положение банков. Но сами частные долги из-за суверенного дефолта не исчезают.

Может ли дефолт случиться без экономического краха

Да.

Само слово звучит катастрофически, однако масштабы дефолтов сильно различаются.https://admin.life.ru/publications/6a82e38cf4f4ba00139f957c

Иногда речь идёт о большой долговой и банковской катастрофе, затрагивающей всю экономику. В других ситуациях нарушено только одно конкретное обязательство или происходит заранее согласованная реструктуризация части долга.

Именно поэтому специалисты различают дефолт, долговой кризис, неплатёжеспособность и реструктуризацию. Это связанные, но не тождественные понятия.

Последствия во многом определяет не само слово «дефолт», а причина нарушения обязательств, масштаб проблем и реакция государства и кредиторов.

Что произошло во время дефолта 1998 года в России

Самый известный российский дефолт произошёл 17 августа 1998 года.

Правительство и Банк России объявили комплекс чрезвычайных решений, в том числе реструктуризацию части государственных краткосрочных облигаций и облигаций федерального займа.

Кризис сопровождался резким падением рубля, проблемами банковской системы, скачком инфляции и снижением реальных доходов населения.

Именно события 1998 года во многом объясняют, почему в России слова «дефолт» и «девальвация» до сих пор воспринимаются почти как синонимы.

На самом деле в тот момент произошли сразу два разных процесса: государство изменило условия исполнения части долговых обязательств, а рубль резко потерял стоимость.

Подробнее о причинах кризиса, ГКО, курсе доллара и событиях 17 августа Life.ru рассказывает в отдельном материале «Дефолт-98: как 17 августа Россия проснулась в новой экономической реальности».

Известные дефолты государств

Россия — далеко не единственная страна, переживавшая суверенный дефолт или масштабную реструктуризацию государственного долга.м

МВФ в числе известных современных примеров называет Россию в 1998 году, Аргентину, Грецию и Украину. При этом каждый из этих случаев сильно отличался по причинам, структуре долга и способу его реструктуризации.

Поэтому сравнивать страны только по факту дефолта некорректно. В одном случае причиной может стать огромный долг в иностранной валюте, в другом — потеря доступа к рынкам капитала, в третьем — длительный бюджетный кризис или сочетание внешних шоков и внутренних проблем.

Можно ли заранее понять, что государству грозит дефолт

Одного универсального индикатора нет.

Аналитики оценивают долговую нагрузку государства, размер платежей в ближайшие годы, бюджетный дефицит, валютные резервы, способность страны привлекать новые займы, доходности государственных облигаций, кредитные рейтинги и стоимость страхования долгов от дефолта.

Особенно важна динамика.

Если инвесторы внезапно начинают требовать значительно более высокую доходность по облигациям одной страны, это может означать, что рынок оценивает кредитование государства как более рискованное.

Но даже очень высокий государственный долг сам по себе ещё не является доказательством приближающегося дефолта.

Две страны с одинаковым отношением долга к ВВП могут находиться в совершенно разном положении, если одна занимает преимущественно в собственной валюте на долгий срок и пользуется доверием инвесторов, а другой приходится постоянно рефинансировать краткосрочный валютный долг под высокие проценты.

Дефолт — это всегда катастрофа?

Нет, хотя для государства дефолт в любом случае серьёзное событие.

Его последствия могут варьироваться от относительно ограниченной реструктуризации отдельных обязательств до полномасштабного финансового кризиса с рецессией, банковскими проблемами и падением уровня жизни.

Главное — не воспринимать дефолт как мистическую кнопку, после нажатия которой автоматически рушится валюта, исчезают вклады и прекращает работать экономика.

Дефолт означает вполне конкретную вещь: заёмщик нарушил долговое обязательство.

В случае государства последствия этого нарушения способны распространиться далеко за пределы рынка облигаций. Но их масштаб зависит от причин кризиса, структуры государственного долга, состояния банковской системы, реакции инвесторов и того, насколько быстро страна договорится с кредиторами.

И именно поэтому дефолт и девальвация могут происходить одновременно — как случилось в России в 1998 году, — но экономически это два разных события.

Частые вопросы о дефолте

Что означает слово «дефолт» простыми словами?

Дефолт означает, что заёмщик нарушил свои долговые обязательства — например, вовремя не выплатил проценты или основной долг. Заёмщиком может быть человек, компания или государство. В случае государства речь идёт о суверенном дефолте.

Что значит дефолт государства?

Это нарушение государством условий своих долговых обязательств перед кредиторами. Например, страна может пропустить предусмотренный платёж по государственным облигациям или провести вынужденную реструктуризацию задолженности на менее выгодных для кредиторов условиях.

Чем дефолт отличается от девальвации?

Дефолт связан с долгом: заёмщик не выполняет долговое обязательство. Девальвация связана с валютой: снижается её стоимость относительно других валют. Они могут произойти одновременно, но это разные экономические события.

Чем дефолт отличается от банкротства?

Дефолт — само событие нарушения долгового обязательства. Банкротство — предусмотренная законом процедура работы с неплатёжеспособным должником. Дефолт компании может привести к банкротству, но эти понятия не являются синонимами.

Что такое технический дефолт?

Так называют ситуацию, когда определённое условие долгового договора уже нарушено, но это ещё не обязательно означает окончательную неспособность заёмщика обслуживать весь долг.

Что будет с вкладами при дефолте государства?

Государственный дефолт сам по себе не означает автоматического обнуления банковских вкладов. Однако сопутствующие банковский кризис, инфляция или падение курса национальной валюты могут повлиять на финансовое положение банков и реальную стоимость сбережений.

Что будет с кредитами при дефолте?

Кредиты граждан автоматически не исчезают. Государственный долг и обязательства заёмщика перед банком юридически являются разными долгами.

Обязательно ли при дефолте растёт доллар?

Нет. Дефолт относится к долговым обязательствам, а валютный курс определяется отдельно. Тяжёлый долговой кризис способен вызвать давление на национальную валюту, поэтому дефолт и её резкое ослабление нередко сопровождают друг друга, но автоматической зависимости нет.

Когда был дефолт в России?

Наиболее известный российский дефолт произошёл 17 августа 1998 года и касался части внутреннего государственного долга. Он сопровождался резким обесценением рубля и масштабным финансовым кризисом.

Может ли дефолт произойти у компании?

Да. Компания может допустить дефолт, если не выполняет условия кредита или облигационного займа, например пропускает обязательный платёж.

Можно ли объявить дефолт и не списать долг?