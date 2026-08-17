2600 лет в оковах: Зубы 79 казнённых мужчин раскрыли мрачную тайну древних Афин

Учёные приблизились к разгадке происхождения 79 мужчин, найденных в массовых захоронениях древнего Фалерона под Афинами: большинство из них оказались местными жителями Аттики. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в Journal of Archaeological Science: Reports.

Захоронения VII–VI веков до н. э. обнаружили ещё в 2016 году. В трёх могилах лежали взрослые мужчины, многие — со скованными железом руками. Долгое время среди версий фигурировали пленные, чужеземные наёмники и захватчики.

Чтобы проверить эту гипотезу, исследователи изучили изотопы стронция в зубной эмали 66 человек. У 64 из них — почти 97% — химический профиль совпал с характерным для Аттики. Десятки людей лежали в братской могиле со связанными руками 2600 лет — и их зубы наконец рассказали, откуда они пришли.

Это делает версию об уничтоженном иностранном отряде значительно менее вероятной. Учёные допускают, что мужчины могли стать жертвами внутренней политической борьбы или организованной казни в период становления афинского государства. Их точные личности и причина расправы по-прежнему остаются загадкой.