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17 августа, 10:34

2600 лет в оковах: Зубы 79 казнённых мужчин раскрыли мрачную тайну древних Афин

Зубы 79 скованных мужчин раскрыли тайну массовой казни в древних Афинах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SvedOliver

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SvedOliver

Учёные приблизились к разгадке происхождения 79 мужчин, найденных в массовых захоронениях древнего Фалерона под Афинами: большинство из них оказались местными жителями Аттики. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в Journal of Archaeological Science: Reports.

Захоронения VII–VI веков до н. э. обнаружили ещё в 2016 году. В трёх могилах лежали взрослые мужчины, многие — со скованными железом руками. Долгое время среди версий фигурировали пленные, чужеземные наёмники и захватчики.

Чтобы проверить эту гипотезу, исследователи изучили изотопы стронция в зубной эмали 66 человек. У 64 из них — почти 97% — химический профиль совпал с характерным для Аттики. Десятки людей лежали в братской могиле со связанными руками 2600 лет — и их зубы наконец рассказали, откуда они пришли.

Это делает версию об уничтоженном иностранном отряде значительно менее вероятной. Учёные допускают, что мужчины могли стать жертвами внутренней политической борьбы или организованной казни в период становления афинского государства. Их точные личности и причина расправы по-прежнему остаются загадкой.

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Владимир Озеров
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