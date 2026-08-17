Лазарев не будет переносить концерты в Петербурге из-за выступления Канье Уэста

Российский певец Сергей Лазарев не будет переносить свои концерты в Санкт-Петербурге, которые совпадают по датам с выступлением американского рэпера Канье Уэста. Представители певца заявили SHOT, что менять график не планируют.

На данный момент на шоу Лазарева осталось меньше 50 билетов — большая часть уже продана. Концерты российской звезды пройдут три дня, а Уэста — два.

Тем временем сайт «Газпром Арены», где выступит рэпер, работает с перебоями. Самые дешёвые билеты по 9 тысяч рублей уже раскупили. Некоторые не могут купить даже самые дорогие — по 160 тысяч за VIP-места.

Напомним, американский рэпер Канье Уэст планирует два концерта в Петербурге. Организаторы надеются собрать до 160 тысяч зрителей за оба вечера. Контракт уже подписан, деньги переведены. Однако официального объявления от самого Уэста, его агентства или стадиона пока нет. В афише «Газпром Арены» эти даты всё ещё свободны.