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17 августа, 15:11

Админу «Незыгаря»* и «Кремлёвской прачки» дали 11 лет за вымогательство ₽50 млн

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian A Jackson

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian A Jackson

Администратор Telegram-каналов «Кремлёвская прачка» и «Незыгарь»* Михаил Поляков получил 11 лет колонии строгого режима по делу о вымогательстве 50 млн рублей у двух топ-менеджеров ГК «Ланит». Приговор вынес Московский гарнизонный военный суд.

По версии обвинения, деньги у представителей «Ланита» вымогала организованная группа. Поляков проходил по делу как один из её участников. Помимо длительного срока, журналисту назначили штраф в размере 800 тысяч рублей.

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* Внесены Министерством юстиции в реестр иностранных агентов на территории РФ.

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Владимир Озеров
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