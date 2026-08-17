Админу «Незыгаря»* и «Кремлёвской прачки» дали 11 лет за вымогательство ₽50 млн

Администратор Telegram-каналов «Кремлёвская прачка» и «Незыгарь»* Михаил Поляков получил 11 лет колонии строгого режима по делу о вымогательстве 50 млн рублей у двух топ-менеджеров ГК «Ланит». Приговор вынес Московский гарнизонный военный суд.

По версии обвинения, деньги у представителей «Ланита» вымогала организованная группа. Поляков проходил по делу как один из её участников. Помимо длительного срока, журналисту назначили штраф в размере 800 тысяч рублей.

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