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17 августа, 13:56

Киллера казанской ОПГ «29-й комплекс» Олесика приговорили к 19 годам колонии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Мосгорсуд приговорил к 19 годам лишения свободы киллера казанской ОПГ «29-й комплекс» Алексея Олесика. Первые три года он проведёт в тюрьме, оставшийся срок — в колонии общего режима, сообщили в пресс-службе суда.

Кроме того, с осуждённого взыскали три миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда потерпевшим. Как установил суд, в 1999 году Олесик по заказу бывшего ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова убил криминального авторитета Айдара Исрафилова.

Также его признали причастным к убийству двух участников конкурирующих преступных группировок. С 2002 года Олесик находился в федеральном розыске. Скрыться от правоохранителей ему удавалось больше двух десятилетий. Задержали его лишь в ноябре 2025 года в городе Шахты Ростовской области. Всё это время мужчина жил под именем Алексея Черкасова.

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Напомним, Life.ru писал, что в столичном суде началось слушание по делу бывшего члена ОПГ «29-й комплекс» Алексея Олесика, которого обвиняют в участии в банде, трёх убийствах, незаконном хранении оружия и подлоге документов. Он был в розыске с 2002 года, заочно арестован в 2010-м, но задержан только в ноябре 2025-го, при этом всё это время скрывался в Ростовской области под чужим именем и работал на заводе. На суде фигурант полностью признал вину и раскаялся, но попросил уточнить некоторые следственные формулировки.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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