Киллера казанской ОПГ «29-й комплекс» Олесика приговорили к 19 годам колонии

Мосгорсуд приговорил к 19 годам лишения свободы киллера казанской ОПГ «29-й комплекс» Алексея Олесика. Первые три года он проведёт в тюрьме, оставшийся срок — в колонии общего режима, сообщили в пресс-службе суда.

Кроме того, с осуждённого взыскали три миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда потерпевшим. Как установил суд, в 1999 году Олесик по заказу бывшего ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова убил криминального авторитета Айдара Исрафилова.

Также его признали причастным к убийству двух участников конкурирующих преступных группировок. С 2002 года Олесик находился в федеральном розыске. Скрыться от правоохранителей ему удавалось больше двух десятилетий. Задержали его лишь в ноябре 2025 года в городе Шахты Ростовской области. Всё это время мужчина жил под именем Алексея Черкасова.