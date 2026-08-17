Киллера казанской ОПГ «29-й комплекс» Олесика приговорили к 19 годам колонии
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Мосгорсуд приговорил к 19 годам лишения свободы киллера казанской ОПГ «29-й комплекс» Алексея Олесика. Первые три года он проведёт в тюрьме, оставшийся срок — в колонии общего режима, сообщили в пресс-службе суда.
Кроме того, с осуждённого взыскали три миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда потерпевшим. Как установил суд, в 1999 году Олесик по заказу бывшего ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова убил криминального авторитета Айдара Исрафилова.
Также его признали причастным к убийству двух участников конкурирующих преступных группировок. С 2002 года Олесик находился в федеральном розыске. Скрыться от правоохранителей ему удавалось больше двух десятилетий. Задержали его лишь в ноябре 2025 года в городе Шахты Ростовской области. Всё это время мужчина жил под именем Алексея Черкасова.
Напомним, Life.ru писал, что в столичном суде началось слушание по делу бывшего члена ОПГ «29-й комплекс» Алексея Олесика, которого обвиняют в участии в банде, трёх убийствах, незаконном хранении оружия и подлоге документов. Он был в розыске с 2002 года, заочно арестован в 2010-м, но задержан только в ноябре 2025-го, при этом всё это время скрывался в Ростовской области под чужим именем и работал на заводе. На суде фигурант полностью признал вину и раскаялся, но попросил уточнить некоторые следственные формулировки.
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