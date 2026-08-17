VIP-ложи на концерт Канье Уэста за 2 млн рублей полностью раскуплены

VIP-ложи на концерт американского рэпера Канье Уэста на «Газпром Арене» полностью раскуплены. Такие зоны обычно бронируют целиком. Одна ложа рассчитана на 12 человек, а её стоимость вместе с сервисным сбором составляет около 2 млн рублей.

Приватные пространства расположены между первым и вторым ярусами стадиона. У каждой зоны есть собственный балкон с видом на концертную площадку. В стоимость также входит персональное обслуживание гостей. Таким образом, самые дорогие групповые места на выступление рэпера уже закончились, пишет «База».