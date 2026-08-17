VIP-ложи на концерт Канье Уэста за 2 млн рублей полностью раскуплены
Канье Уэст. Обложка © ТАСС / Amy Harris
VIP-ложи на концерт американского рэпера Канье Уэста на «Газпром Арене» полностью раскуплены. Такие зоны обычно бронируют целиком. Одна ложа рассчитана на 12 человек, а её стоимость вместе с сервисным сбором составляет около 2 млн рублей.
Приватные пространства расположены между первым и вторым ярусами стадиона. У каждой зоны есть собственный балкон с видом на концертную площадку. В стоимость также входит персональное обслуживание гостей. Таким образом, самые дорогие групповые места на выступление рэпера уже закончились, пишет «База».
Напомним, концерты Канье Уэста запланированы на 10 и 11 октября в Петербурге. Это будет первый визит рэпера в Россию с масштабным шоу. Билеты продавались по цене от 9 до 160 тысяч рублей. Самые доступные варианты исчезли в первые минуты, а почти весь оставшийся пул раскупили примерно за час.
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