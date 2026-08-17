Останина предложила установить уважительные основания для брака с 16 лет

В России предложили создать единый перечень уважительных причин, позволяющих вступать в брак в 16–17 лет. С такой инициативой к Минюсту обратилась глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

Сейчас общий брачный возраст в России составляет 18 лет, однако при наличии уважительных причин зарегистрировать отношения можно с 16 лет. При этом единого списка таких обстоятельств в стране нет.

Поводом для обращения стало письмо мэра Братска Александра Дубровина. Он обратил внимание, что на практике перечни уважительных причин приходится самостоятельно устанавливать муниципалитетам.

«Просим Вас дать поручение представить позицию возглавляемого вами министерства о целесообразности создания единого подхода при определении перечня уважительных причин для разрешения вступления в брак лицам, достигшим возраста шестнадцати лет», — говорится в обращении Останиной к главе Минюста Константину Чуйченко.

Депутат отметила, что закрепление таких оснований в муниципальных нормативных актах может выходить за пределы полномочий местных властей и противоречить положениям Семейного кодекса.

Останина попросила Минюст оценить возможность нормативно закрепить единый подход на федеральном либо региональном уровне, а также разъяснить полномочия муниципалитетов в этом вопросе.