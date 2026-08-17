Жертвами землетрясения магнитудой 7,7 в Индонезии стали уже 68 человек

Число погибших в результате мощного землетрясения в индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенгара увеличилось до 68 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальное агентство по смягчению последствий стихийных бедствий Индонезии (BNPB).

По последним данным, ранения получили не менее 199 человек. Почти десять тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома после удара стихии. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло 15 августа у побережья острова Флорес. В результате подземных толчков повреждения получили около 2,4 тысячи домов.

Стихия также затронула десятки школ, религиозных учреждений и государственных объектов. Более 5,4 тысячи человек сейчас находятся в эвакуационных пунктах.Власти Индонезии направили в пострадавшие районы 52 тонны гуманитарной помощи. Посольство России в Индонезии ранее выразило соболезнования в связи с гибелью людей и масштабными разрушениями.