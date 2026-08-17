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17 августа, 14:30

В Петербурге задержали 15-летнего подростка за теракт на железной дороге

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ben Gingell

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ben Gingell

В Санкт-Петербурге задержали 15-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении теракта на железной дороге. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Задержание провели следователи совместно с сотрудниками транспортной полиции, УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и Росгвардии. В отношении подростка расследуется уголовное дело по части 1 статьи 205 УК РФ — «Террористический акт».

По части 1 статьи 205 УК РФ предусмотрено наказание от 10 до 20 лет лишения свободы. Уголовная ответственность за террористический акт в России наступает с 14 лет.

В Смоленской области троих подростков арестовали за попытку теракта на ж/д
В Смоленской области троих подростков арестовали за попытку теракта на ж/д

А ранее в Приморском крае сотрудники ФСБ задержали трёх подростков, подозреваемых в подготовке террористического акта на объекте Росгвардии. Опубликованы видео задержания, обысков и допроса.

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Александра Вишнякова
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