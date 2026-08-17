В Петербурге задержали 15-летнего подростка за теракт на железной дороге

В Санкт-Петербурге задержали 15-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении теракта на железной дороге. Об этом сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Задержание провели следователи совместно с сотрудниками транспортной полиции, УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и Росгвардии. В отношении подростка расследуется уголовное дело по части 1 статьи 205 УК РФ — «Террористический акт».

По части 1 статьи 205 УК РФ предусмотрено наказание от 10 до 20 лет лишения свободы. Уголовная ответственность за террористический акт в России наступает с 14 лет.