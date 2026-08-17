«Дефицит уже заметен»: Футуролог рассказал, что будет с живым общением через 100 лет

Люди всё чаще отказываются от сложного живого общения в пользу смартфонов, короткого контента и готовых ответов от ИИ, а дефицит способности вести глубокий разговор уже заметен даже среди тех, кто принимает важные решения. Об этом Life.ru рассказал футуролог Данила Медведев. При этом он считает, что через 50–100 лет человечество ещё может развернуть тенденцию вспять.

Поводом стало исследование, согласно которому в период с 2005 по 2019 год на каждый следующий год сбора данных приходилось в среднем на 338 произнесённых слов в сутки меньше. Особенно заметным снижение оказалось среди людей младше 25 лет — 451 слово. Авторы работы, однако, пока не установили точную причину такой динамики.

По мнению Медведева, проблема шире простого сокращения количества разговоров. Он предлагает рассматривать развитие человеческой коммуникации как несколько последовательных уровней: от устной речи и письменности до сложных инструкций, моделей, алгоритмов и компьютерных симуляций.

«Тот мир, в котором мы сейчас находимся, — это мир, в котором мы откатываемся назад. Это касается не только конкретно России или Америки, это касается в целом разных стран: люди теряют способность работать со сложными структурированными текстами. В какой-то момент они теряют способность слушать длинные выступления или дебаты», — заявил футуролог Life.ru.

Одной из причин происходящего Медведев считает стремление к интеллектуальному комфорту. Вместо длительного разговора, в котором необходимо слушать собеседника, формулировать аргументы и разбирать проблему с разных сторон, человек может бесконечно листать короткие ролики или задать вопрос чат-боту.

«Вместо длинных текстов и сложного общения, где можно разобрать вопрос с разных сторон, все хотят комфорта. А комфорт — это либо листать ленту соцсетей, поглощая контент, либо задать вопрос чат-боту, который сделает за человека всю когнитивную работу», — объяснил Медведев.

При этом устную речь футуролог не считает «примитивным» способом коммуникации. Настоящий разговор, по его словам, требует постоянно учитывать реакцию другого человека, понимать его картину мира, прогнозировать последствия собственных слов и осознанно обмениваться смыслами.

Медведев считает, что проблему нельзя решить одной лишь инициативой пользователей. По его мнению, образовательные учреждения, общество и государство должны сохранять спрос на сложный контент — длинные тексты, схемы и задачи, требующие самостоятельного осмысления, а не предлагать человеку только максимально упрощённые объяснения.

Наиболее тревожным футуролог называет сокращение способности к сложной коммуникации не у массового пользователя, а у руководителей, экспертов и людей, от решений которых зависит развитие государства, науки и экономики.

«Я понимаю, что там есть очень серьёзный дефицит сложного общения. Этот дефицит на самом деле многим заметен», — рассказал Медведев.

Однако сценарий, при котором через сто лет люди почти перестанут разговаривать друг с другом, он не считает неизбежным. Если способность к сложному мышлению и коммуникации сохранится прежде всего у тех, кто определяет направление развития общества, она снова начнёт распространяться шире.

«И тогда, через 50, 100 лет, мы снова начнём больше разговаривать друг с другом», — заключил футуролог.

Ранее Life.ru рассказывал об исследовании, показавшем сокращение количества произносимых людьми слов: за исследованный период расчётный объём живой речи снизился примерно на 28%, причём быстрее всего тенденция проявилась среди молодёжи.