ЛДПР предложила автоматически назначать пенсионерам субсидии на ЖКХ

Пенсионерам предложили автоматически назначать субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг — без заявлений и самостоятельного сбора документов. С такой инициативой председатель ЛДПР Леонид Слуцкий обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

По задумке партии, государство сможет само определять право пенсионера на поддержку, используя сведения, которые уже есть у Социального фонда, ФНС и организаций ЖКХ.

«Если человек соответствует установленным критериям, государство должно предоставить ему такую поддержку автоматически», — заявил Слуцкий.

По его словам, нынешняя процедура становится препятствием для части пожилых россиян. Не все умеют пользоваться Госуслугами, а для одиноких пенсионеров и людей с проблемами со здоровьем самостоятельное оформление льготы может оказаться слишком сложным.

Слуцкий считает, что из-за этого некоторые пожилые граждане вовсе отказываются от положенной им поддержки. Беззаявительный механизм, по его мнению, позволит убрать необходимость самостоятельно выяснять право на субсидию и обращаться за её назначением.

Пока речь идёт только об инициативе: предложение направлено в Правительство, о принятии решения по нему не сообщалось.

Ранее Life.ru рассказывал о другой инициативе ЛДПР по автоматизации льгот для пожилых россиян. Тогда Слуцкий предложил без заявлений начислять пенсионерам компенсации расходов на капитальный ремонт.