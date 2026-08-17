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17 августа, 15:44

ЛДПР предложила автоматически назначать пенсионерам субсидии на ЖКХ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Пенсионерам предложили автоматически назначать субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг — без заявлений и самостоятельного сбора документов. С такой инициативой председатель ЛДПР Леонид Слуцкий обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

По задумке партии, государство сможет само определять право пенсионера на поддержку, используя сведения, которые уже есть у Социального фонда, ФНС и организаций ЖКХ.

«Если человек соответствует установленным критериям, государство должно предоставить ему такую поддержку автоматически», — заявил Слуцкий.

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По его словам, нынешняя процедура становится препятствием для части пожилых россиян. Не все умеют пользоваться Госуслугами, а для одиноких пенсионеров и людей с проблемами со здоровьем самостоятельное оформление льготы может оказаться слишком сложным.

Слуцкий считает, что из-за этого некоторые пожилые граждане вовсе отказываются от положенной им поддержки. Беззаявительный механизм, по его мнению, позволит убрать необходимость самостоятельно выяснять право на субсидию и обращаться за её назначением.

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Пока речь идёт только об инициативе: предложение направлено в Правительство, о принятии решения по нему не сообщалось.

Ранее Life.ru рассказывал о другой инициативе ЛДПР по автоматизации льгот для пожилых россиян. Тогда Слуцкий предложил без заявлений начислять пенсионерам компенсации расходов на капитальный ремонт.

Больше новостей о коммунальных платежах, тарифах и правилах для жильцов — в разделе «ЖКХ» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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