Организаторы исключили замену Канье Уэста на концертах в Петербурге
Канье Уэст. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos
Певца Канье Уэста не будут заменять другим исполнителем на запланированных концертах в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщила владелец и гендиректор Say Agency Анна Субчева. Поводом для вопросов стал пункт в оферте билетного оператора, допускающий замену артиста. По словам Субчевой, он попал в документ по ошибке.
«Билетный оператор не почистил оферту, потому что это стандартная классическая оферта. Она используется чаще всего под спектакли, когда есть подмена артиста», — пояснила она.
Организаторы подчеркнули, что выступления Уэста проходят в сольном формате, поэтому вариант с заменой рэпера другим исполнителем не рассматривается.
Напомним, 17 августа стало известно о проведении двух концертов Канье Уэста на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге уже в октябре. На концертах рассчитывают принять до 160 тысяч человек. Договор с Йе уже заключён, а его команда подтвердила планы провести выступления в России.
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