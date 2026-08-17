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Регион
17 августа, 18:42

Организаторы исключили замену Канье Уэста на концертах в Петербурге

Канье Уэст. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos

Канье Уэст. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Consolidated News Photos

Певца Канье Уэста не будут заменять другим исполнителем на запланированных концертах в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщила владелец и гендиректор Say Agency Анна Субчева. Поводом для вопросов стал пункт в оферте билетного оператора, допускающий замену артиста. По словам Субчевой, он попал в документ по ошибке.

«Билетный оператор не почистил оферту, потому что это стандартная классическая оферта. Она используется чаще всего под спектакли, когда есть подмена артиста», — пояснила она.

Организаторы подчеркнули, что выступления Уэста проходят в сольном формате, поэтому вариант с заменой рэпера другим исполнителем не рассматривается.

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Напомним, 17 августа стало известно о проведении двух концертов Канье Уэста на «Газпром-Арене» в Санкт-Петербурге уже в октябре. На концертах рассчитывают принять до 160 тысяч человек. Договор с Йе уже заключён, а его команда подтвердила планы провести выступления в России.

Больше новостей о концертах и зарубежных артистах — в разделе «Музыка» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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