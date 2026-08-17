Организаторы исключили замену Канье Уэста на концертах в Петербурге

Певца Канье Уэста не будут заменять другим исполнителем на запланированных концертах в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщила владелец и гендиректор Say Agency Анна Субчева. Поводом для вопросов стал пункт в оферте билетного оператора, допускающий замену артиста. По словам Субчевой, он попал в документ по ошибке.

«Билетный оператор не почистил оферту, потому что это стандартная классическая оферта. Она используется чаще всего под спектакли, когда есть подмена артиста», — пояснила она.

Организаторы подчеркнули, что выступления Уэста проходят в сольном формате, поэтому вариант с заменой рэпера другим исполнителем не рассматривается.