Технологии или по старинке: Какие гаджеты реально помогут найти потерявшегося питомца

Чтобы облегчить поиск домашнего питомца в случае его потери, лучше использовать сразу несколько способов. Директор Фонда «Закон и здоровье» Григорий Балагуров в беседе с Life.ru объяснил, что стоит надеть на животное перед прогулкой и какие средства помогут вернуть его домой.

Первое и самое простое — адресник на ошейнике с номером телефона владельца. Его преимущество в том, что человеку, который нашёл животное, не нужны специальные устройства или приложения: достаточно прочитать номер и позвонить. Важно периодически проверять, не стёрлись ли надписи и надёжно ли закреплён адресник. Григорий Балагуров Директор Фонда «Закон и здоровье»

Вторая полезная вещь — трекер. GPS-устройства определяют местоположение животного с помощью спутниковой навигации и передают координаты владельцу через мобильную сеть. Такой вариант особенно полезен на даче, в лесу или при прогулках на большой территории. При выборе устройства нужно учитывать покрытие сети, время автономной работы, влагозащиту и вес. Для небольшой кошки слишком тяжёлый трекер на ошейнике сам по себе может стать проблемой.

Bluetooth-метки работают иначе. Они определяют местоположение либо рядом со смартфоном владельца, либо с помощью находящихся поблизости совместимых устройств. В городе, где вокруг много людей со смартфонами, такая метка может оказаться полезной, однако в лесу или малонаселённой местности её эффективность может заметно снижаться. Поэтому Bluetooth-метку лучше рассматривать как дополнительное средство, а не полноценную замену GPS-трекеру.

При этом полагаться только на электронику нельзя. Трекер может разрядиться, потерять сигнал или оторваться вместе с ошейником. Поэтому дополнительно стоит позаботиться о микрочипировании. Чип невозможно потерять во время прогулки, а при попадании животного в ветеринарную клинику или организацию, где есть специальный сканер, с его помощью можно идентифицировать питомца. Однако микрочип не показывает местоположение животного в режиме реального времени, поэтому он дополняет, а не заменяет адресник и трекер.

Сам ошейник тоже нужно регулярно проверять. Он должен быть исправным, подходить животному по размеру и не натирать кожу. При этом ошейник не должен быть настолько свободным, чтобы питомец мог легко из него выскользнуть. Для кошек особенно важно выбирать конструкцию с учётом риска зацепиться ошейником за ветку или другой предмет.

«Получается простая система: адресник помогает человеку сразу связаться с хозяином, трекер — попытаться найти питомца самостоятельно, а микрочип — идентифицировать животное, если первые два способа не сработали. Конечно, ни один из них не даёт стопроцентной гарантии, но вместе они значительно повышают шансы быстро вернуть потерявшегося питомца домой», — резюмировал Балагуров.

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