Слюсарь: Более 80 БПЛА уничтожены над Ростовской областью за ночь
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Более 80 беспилотников уничтожили минувшей ночью в семи районах Ростовской области в ходе отражения воздушной атаки. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
По его данным, БПЛА были сбиты над Боковским, Верхнедонским, Кашарским, Красносулинским, Миллеровским, Чертковским и Шолоховским районами.
Информации о пострадавших или разрушениях на земле пока не поступало.
Также этой ночью силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы отразили масштабную атаку беспилотников на Московскую область. Над регионом уничтожили более 150 БПЛА. В результате атаки пострадали три человека, среди них 10-летняя девочка. Ребёнок получил осколочное ранение кисти и был доставлен в больницу, где сейчас находится под наблюдением врачей.
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