Слюсарь: Более 80 БПЛА уничтожены над Ростовской областью за ночь

Более 80 беспилотников уничтожили минувшей ночью в семи районах Ростовской области в ходе отражения воздушной атаки. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его данным, БПЛА были сбиты над Боковским, Верхнедонским, Кашарским, Красносулинским, Миллеровским, Чертковским и Шолоховским районами.

Информации о пострадавших или разрушениях на земле пока не поступало.