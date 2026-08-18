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18 августа, 07:14

Бег вместо бара: Россияне увлеклись спортом ради поиска новых друзей

Эксперт Якубович: Беговые клубы помогают находить друзей во взрослом возрасте

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Беговые клубы становятся для взрослых не только способом поддерживать форму, но и местом для новых знакомств и общения, считает эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович. По его словам, совместные тренировки помогают найти единомышленников в возрасте, когда заводить друзей уже сложнее.

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По данным, которые приводит специалист, 35% людей занимаются бегом ради улучшения формы и снижения веса, ещё 26% хотят больше времени проводить на свежем воздухе. Однако всё заметнее становится и социальная сторона такого увлечения. В беговых сообществах участники регулярно встречаются в одно и то же время, вместе тренируются, а после могут выпить кофе или просто пообщаться.

Такой формат помогает почувствовать себя частью компании и постепенно расширять круг знакомств. Бег в итоге перестаёт быть занятием для одиночек и превращается в доступный вариант социальной жизни без алкоголя и привычного клубного досуга, подчеркнул собеседник RuNews24.ru.

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Ранее психолог рассказывал, где искать новых друзей после 30 лет. Одним из самых простых вариантов специалист назвал клубы, хобби и сообщества по интересам, где знакомство начинается с общего занятия.

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Борис Эльфанд
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