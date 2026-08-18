Россиян призвали не закармливать водоплавающих птиц хлебом и чипсами

Водоплавающих птиц перед отлётом не стоит кормить хлебом, чипсами и крупами, предупредил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. По его словам, такая пища может навредить пернатым вплоть до их гибели.

Эти продукты провоцируют брожение в зобе и способны вызвать воспалительные процессы. Кроме того, из-за постоянной подкормки молодые птицы рискуют не научиться самостоятельно добывать пищу.

Сейчас водоплавающие активно набираются сил перед перелётом, однако дополнительная помощь им не требуется. В водоёмах достаточно естественного корма: водорослей, мелкой рыбы, насекомых и моллюсков, сообщает «Радио 1» со ссылкой на Минэкологии Подмосковья.

Ранее биолог рекомендовала дачникам использовать уток для сокращения численности слизней на участке. Пяти птиц достаточно, чтобы очистить от вредителей участок в 40 соток.