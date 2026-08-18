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18 августа, 08:22

Россиян призвали не закармливать водоплавающих птиц хлебом и чипсами

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Водоплавающих птиц перед отлётом не стоит кормить хлебом, чипсами и крупами, предупредил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов. По его словам, такая пища может навредить пернатым вплоть до их гибели.

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Эти продукты провоцируют брожение в зобе и способны вызвать воспалительные процессы. Кроме того, из-за постоянной подкормки молодые птицы рискуют не научиться самостоятельно добывать пищу.

Сейчас водоплавающие активно набираются сил перед перелётом, однако дополнительная помощь им не требуется. В водоёмах достаточно естественного корма: водорослей, мелкой рыбы, насекомых и моллюсков, сообщает «Радио 1» со ссылкой на Минэкологии Подмосковья.

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Ранее биолог рекомендовала дачникам использовать уток для сокращения численности слизней на участке. Пяти птиц достаточно, чтобы очистить от вредителей участок в 40 соток.

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Борис Эльфанд
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