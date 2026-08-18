Трамп назвал «недоразумением» переписку Бёрнэма с лже-Уайлз

Президент США Дональд Трамп не увидел серьёзной проблемы в истории с британским премьером Энди Бёрнэмом, который некоторое время переписывался с человеком, выдававшим себя за главу аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз. Американский лидер назвал случившееся недоразумением.

«Нет, я уверен, что это было просто недоразумение», — ответил Трамп на вопрос журналистов, обеспокоил ли его этот эпизод.

По данным Politico, Бёрнэм успел обменяться с самозванцем лишь несколькими сообщениями. Затем британский премьер заподозрил неладное и прекратил переписку. Источники, знакомые с ситуацией, утверждают, что никаких значимых сведений в ходе общения передано не было.

Инцидент, однако, вызвал достаточно серьёзное беспокойство у британских властей. Посольство Великобритании в Вашингтоне проинформировало о произошедшем Белый дом, а канцелярия Бёрнэма отказалась раскрывать детали, сославшись на вопросы национальной безопасности.

В Белом доме отдельно подчеркнули, что устройства настоящей Сьюзи Уайлз взломаны не были. Ранее в США уже расследовали попытки неизвестных выдавать себя за главу аппарата Трампа и других высокопоставленных чиновников. ФБР предупреждало, что для подобных атак злоумышленники могут использовать в том числе искусственный интеллект.

По данным Politico, Трамп сообщил, что уже поговорил с британским премьером после произошедшего и охарактеризовал их разговор как хороший.

Бёрнэм возглавил британское правительство 20 июля 2026 года. В день его вступления в должность Трамп уже рассказывал о «очень хорошем разговоре» с новым премьером и говорил о намерении встретиться с ним лично.

Ранее Life.ru сообщал о первом телефонном разговоре Трампа с Бёрнэмом после смены власти в Великобритании: американский президент тогда также положительно оценил общение с новым главой британского правительства.