«Потрясение и скорбь»: Кличко впервые высказался о внезапной смерти 36-летней Хейден Панеттьер

Владимир Кличко впервые публично отреагировал на смерть своей бывшей невесты Хейден Панеттьер, с которой воспитывал общую дочь Каю. Экс-боксёр признался, что семья переживает глубокое потрясение, и пообещал сохранить для ребёнка память о матери.

«Наша семья переживает период глубокого потрясения и скорби. Известие о трагической смерти Хейден глубоко опечалило меня. Хейден, хотя и не была больше моей спутницей, оставалась важной частью моей жизни и матерью нашей дочери Каи», — написал Кличко.

Он добавил, что всегда будет с уважением рассказывать Кае о её матери, чтобы девочка всегда помнила о ней. Кличко также выразил соболезнования родителям Хейден и всем остальным, в чьём сердце оставила рану её смерть.

36-летнюю актрису нашли без сознания в Южной Каролине 16 августа. Полиция не обнаружила признаков насильственной смерти, официальная причина пока устанавливается. Life.ru сообщал, что Панеттьер могла умереть от передозировки. Именно на эту версию указывали переговоры экстренных служб, однако официально причина смерти на тот момент установлена не была.