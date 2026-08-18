Трамп проиграл писательнице суд об отмене компенсации по делу об изнасиловании

Верховный суд США отказал Дональду Трампу в повторном рассмотрении дела писательницы Элизабет Джин Кэрролл о домогательствах и клевете, по которому ему ранее присудили выплатить $5 млн. Это следует из официальной карточки дела: ходатайство о пересмотре было отклонено 17 августа.

Первоначально Верховный суд отказался принимать апелляцию Трампа 29 июня. После этого его адвокаты попросили судей ещё раз рассмотреть вопрос, однако добиться пересмотра не удалось. Политик изначально отрицал все обвинения и оспаривал в том числе допустимость ряда доказательств, представленных на процессе. Эти доводы не привели к отмене решения.

Отдельно продолжается разбирательство по другому иску Кэрролл, связанному с высказываниями Трампа о ней. По этому делу ей присудили $83,3 млн, а обращение американского лидера в Верховный суд зарегистрировано в июле 2026 года и пока не рассмотрено. Как отмечает телеканал NBC, суд рассмотрит эту апелляцию не ранее конца этого года.

Напомним, журналистка и писательница Элизабет Кэрролл обвинила Трампа в изнасиловании и побоях в примерочной магазина Bergdorf Goodman в Нью-Йорке весной 1996 года. Лидер США последовательно отрицал эти обвинения, называя их ложью. В 2023 году суд встал на сторону потерпевшей, обязав политика выплатить ей 5 млн долларов в качестве компенсации за моральный вред и насилие. Позже Кэрролл подала ещё один иск — о клевете, утверждая, что публичные опровержения Трампа испортили её репутацию. В январе 2024 года присяжные в Манхэттене постановили, что политик должен выплатить ей ещё 83,3 млн долларов. Адвокаты президента США настаивают на пересмотре дела.