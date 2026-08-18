На Украине торжественно перезахоронили прах основателя ОУН* Евгения Коновальца, который привезли из Роттердама. Церемония прошла на Национальном военном мемориальном кладбище. Кадры появились в соцсети Владимира Зеленского. Однако пользователи пришли в шок от увиденного — во время прощания с нацистом один из участников, по их мнению, зиганул.

Нацистское приветствие не всегда подразумевает выпрямленную правую руку. «Зига» может быть сделана и с согнутым локтём — такой короткий жест обычно использовался нацистами в неформальной обстановке. Сейчас в Сети всё больше пользователей, в том числе с Украины, спорят, что за жест рукой делает человек, стоящий на фото рядом с Зеленским.

Большинство пришли к мнению, что это и есть короткий вариант «зиги». Впрочем, никто не увидел в этом ничего странного. На Украине хоронят нациста, восхваляют его — так почему бы и не зигнауть, хуже уже просто некуда, дно давно пробито.

Напомним, Коновалец был одним из активистов украинского националистического движения 1920–1930-х годов. Он командовал корпусом «сечевых стрельцов» и участвовал в формировании ОУН*. В начале 1930-х организация начала сотрудничать с нацистской Германией. Коновалец был ликвидирован в 1938 году советским разведчиком Павлом Судоплатовым. Его останки на днях доставили из Нидерландов в Киев со всеми почестями. Владимир Зеленский и его свита лично прибыли на кладбище, чтобы попрощаться с нацистом.

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