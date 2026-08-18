Россиян снова оставят за бортом: IBU решил обойти стороной вопрос допуска биатлонистов из РФ

Вопрос о возвращении российских биатлонистов на международную арену не попадёт в повестку сентябрьского конгресса Международного союза биатлонистов (IBU). Об этом сообщил глава пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов в своём телеграм-канале.

Заседание пройдёт через месяц в немецком Берхтесгадене. По информации СБР, тему допуска отечественных спортсменов там поднимать не собираются.

В российской федерации рассказали, что перед конгрессом обращались в исполком IBU с просьбой внести в повестку два пункта — о возвращении наших биатлонистов на старты и о восстановлении СБР в статусе полноценного участника федерации. Однако, как отметили в организации, обсуждать это не намерены — так же, как и два года назад.

Ранее сообщалось, что глава Минспорта России Михаил Дегтярёв назвал IBU и World Athletics самыми непримиримыми к российским спортсменам организациями. Именно эти федерации министр окрестил самыми «отмороженными», говоря о ситуации с допуском россиян. Он напомнил, что июльский совет легкоатлетов вынес отрицательное решение, а весь процесс, по его словам, может растянуться на месяцы или даже полгода.