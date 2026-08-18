Поля обрабатывали с нарушениями: после массовой гибели пчёл в регионе завели дела

Прокуратура Красноярского края возбудила административные дела в отношении трёх хозяйств после массовой гибели пчёл в Большемуртинско-Сухобузимском округе. Проверка показала, что при обработке местных полей пестицидами аграрии нарушали правила безопасности.

Речь идёт о СПК «Юбилейный» и двух фермерских хозяйствах — ИП Титов Е. М. и ИП Ващенко А. Н. Именно они обрабатывали поля пестицидами и агрохимикатами в период, когда на расположенных поблизости пасеках начали массово погибать пчёлы.

Как сообщили РИА Новости в прокуратуре, хозяйства превышали допустимые дозировки препаратов, из-за чего могла создаваться опасная концентрация токсичных веществ. Кроме того, пестициды применяли днём — в период, когда пчёлы активно летают и собирают нектар.

Всем трём хозяйствам внесли представления об устранении нарушений. Также в отношении них возбуждены административные дела о нарушении правил обращения с пестицидами и агрохимикатами.

Массовая гибель пчёл произошла в Красноярском крае в июле. В разных источниках назывались оценки от более чем 20 до 30 миллионов погибших насекомых, однако прокуратура подчёркивала, что точное их число не установлено. Владельцы пасек направили в ведомство 22 заявления.

Специалисты Россельхознадзора брали пробы почвы и растений с расположенных рядом полей. Инфекционных и инвазионных заболеваний у погибших насекомых ветеринарные специалисты не выявили. При этом окончательная связь обнаруженных нарушений с массовой гибелью пчёл пока устанавливается.

Ранее Life.ru публиковал первые сообщениях о массовой гибели пчёл в Красноярском крае. Тогда владельцы пасек связывали произошедшее с обработкой сельхозполей пестицидами и жаловались, что их заранее не предупредили.