Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 августа, 12:35

Египтянка обвинила россиянина в домогательствах после того, как он упал на неё

Россиянина в Египте задержали после заявления 62-летней местной о домогательстве

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Поводом для задержания россиянина Сергея М. в Шарм-эш-Шейхе стало заявление египетской туристки о сексуальных домогательствах. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах Египта, женщина сообщила, что мужчина упал на неё.

В протоколе задержания указано, что, по словам заявительницы, россиянин в тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения. Само обвинение остаётся версией женщины и рассматривается в рамках судебного разбирательства.

Неприятный сюрприз: Телефоны туристов превратились в «кирпичи» из-за нового закона в Египте
Неприятный сюрприз: Телефоны туристов превратились в «кирпичи» из-за нового закона в Египте

Россиянина задержали в отеле Renaissance в Шарм-эш-Шейхе. Ранее в посольстве России в Египте сообщали, что ему вменяют «нарушение правил поведения, принятых в исламе».

Во вторник, 18 августа, египетский суд должен определить меру пресечения россиянину. Российские дипломаты следят за ходом дела и поддерживают связь как с местными ведомствами, так и с родственниками задержанного.

Эксперт рассказал, как выиграть «шезлонговую войну» и отсудить деньги у туроператора
Эксперт рассказал, как выиграть «шезлонговую войну» и отсудить деньги у туроператора

Ранее Life.ru сообщал, что российское посольство взяло ситуацию с задержанным туристом на контроль. Тогда подробности претензий к нему со стороны египетских правоохранителей ещё не раскрывались.

Больше новостей о расследованиях, судах и резонансных происшествиях — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Марина Фещенко
  • Новости
  • Египет
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar