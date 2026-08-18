Египтянка обвинила россиянина в домогательствах после того, как он упал на неё

Поводом для задержания россиянина Сергея М. в Шарм-эш-Шейхе стало заявление египетской туристки о сексуальных домогательствах. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах Египта, женщина сообщила, что мужчина упал на неё.

В протоколе задержания указано, что, по словам заявительницы, россиянин в тот момент находился в состоянии алкогольного опьянения. Само обвинение остаётся версией женщины и рассматривается в рамках судебного разбирательства.

Россиянина задержали в отеле Renaissance в Шарм-эш-Шейхе. Ранее в посольстве России в Египте сообщали, что ему вменяют «нарушение правил поведения, принятых в исламе».

Во вторник, 18 августа, египетский суд должен определить меру пресечения россиянину. Российские дипломаты следят за ходом дела и поддерживают связь как с местными ведомствами, так и с родственниками задержанного.

Ранее Life.ru сообщал, что российское посольство взяло ситуацию с задержанным туристом на контроль. Тогда подробности претензий к нему со стороны египетских правоохранителей ещё не раскрывались.