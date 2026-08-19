Самыми доступными цветами к 1 Сентября стали ирисы и орхидеи

Самыми доступными цветами к 1 Сентября стали ирисы, тюльпаны диантусы и орхидеи. Из них можно составить бюджетный букет. Об этом Life.ru рассказали в маркетплейсе цветов и подарков Flowwow.

Так, самая низкая стоимость в августе — у ирисов и орхидей (по 187 рублей за штуку), диантусов (217 рублей) и тюльпанов (260 рублей). Чуть дороже обойдутся розы, альстромерии и ромашки: средняя цена на них в районе 270 рублей за стебель.

«Если бюджет ограничен, например, двумя тысячами рублей, можно собрать небольшой букет из диантусов с розами и альстромериями. Если бюджет до трех тысяч рублей, то можно купить классику — 11 роз — или выбрать из множества авторских композиций. Если готовы потратить до 5 тысяч рублей, то я бы советовала дополнить букет подарочным набором или сладостями, например клубникой в шоколаде», — ассказала Вероника Перетягина, руководитель отдела по привлечению и сопровождению селлеров Flowwow.

Сэкономить на букете можно и за счет раннего заказа — не оставляйте покупку на 31 августа, чаще всего заказ можно оформить заранее.

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