«Желающих не будет»: Военный эксперт объяснил, как избежать войны с НАТО

Победа России в конфликте на Украине станет главным фактором, способным отбить у НАТО желание вступать в прямое противостояние с нашей страной, уверен военный обозреватель Влад Шлепченко. По его оценке, куда опаснее для РФ затягивание боевых действий, которое может подтолкнуть альянс проверить нас на прочность.

«Если мы выиграем войну с Украиной, желающих воевать с нами не будет», — подчеркнул собеседник «Царьграда».

Комментируя появившийся в западных СМИ сценарий возможной войны НАТО с Россией, эксперт отметил, что само существование подобных планов помогает приучать жителей западных стран к мысли о дальнейшем росте оборонных расходов и возможном конфликте с РФ.

Напомним, ранее Bild раскрыл сценарий возможной войны НАТО с Россией. Согласно опубликованной концепции, альянс рассматривает Калининградскую область РФ в качестве одного из первых направлений ударов.