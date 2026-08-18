«Желающих не будет»: Военный эксперт объяснил, как избежать войны с НАТО
Военный эксперт Шлепченко: Победа России на Украине снизит риск войны с НАТО
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Победа России в конфликте на Украине станет главным фактором, способным отбить у НАТО желание вступать в прямое противостояние с нашей страной, уверен военный обозреватель Влад Шлепченко. По его оценке, куда опаснее для РФ затягивание боевых действий, которое может подтолкнуть альянс проверить нас на прочность.
«Если мы выиграем войну с Украиной, желающих воевать с нами не будет», — подчеркнул собеседник «Царьграда».
Комментируя появившийся в западных СМИ сценарий возможной войны НАТО с Россией, эксперт отметил, что само существование подобных планов помогает приучать жителей западных стран к мысли о дальнейшем росте оборонных расходов и возможном конфликте с РФ.
Напомним, ранее Bild раскрыл сценарий возможной войны НАТО с Россией. Согласно опубликованной концепции, альянс рассматривает Калининградскую область РФ в качестве одного из первых направлений ударов.
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