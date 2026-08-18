Прощание с актрисой «Ромэна» Наталией Бизевой состоится 20 августа в Москве

С заслуженной артисткой России Наталией Бизевой простятся в Москве 20 августа. Гражданская панихида пройдёт в театре «Ромэн» и начнётся в 11:00, сообщила пресс-служба организации.

Церемония начнётся в 11:00. Спустя полтора часа, в 12:30, состоится отпевание актрисы в храме Всех Святых на Соколе по адресу Ленинградский проспект, дом 73А.

Театр «Ромэн» за последние месяцы уже пережил тяжёлую утрату. В начале июля ушла из жизни народная артистка России Екатерина Жемчужная, более полувека служившая на его сцене. Life.ru рассказывал о судьбе звезды «Карнавала» и «Вечного зова», которая скончалась на 83-м году жизни.

Напомним, что Наталия Бизева скончалась на 82-м году жизни. Заслуженная артистка России была потомственной актрисой театра «Ромэн»: здесь работали её родители, а сама она впервые вышла на сцену ещё в пять лет в спектакле «Кровавая свадьба». После окончания студии при театре и ГИТИСа Бизева посвятила «Ромэну» всю творческую жизнь, исполняя драматические роли и цыганские песни.