«Пустая болтовня»: В России разоблачили манипуляцию Украины о воздушном перемирии

Воздушное перемирие с Украиной не даст России гарантий долгосрочного урегулирования и может превратиться лишь в паузу для перевооружения ВСУ, заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев, комментируя слова Михаила Подоляка, мол прекращение воздушных ударов могло бы означать конец активной фазы конфликта.

«Я вам сразу скажу, что это пустая болтовня, поскольку наш президент говорит: мы должны быть уверенными в долгосрочном мирном соглашении», — отметил парламентарий в беседе с «Газетой.ru».

Он подчеркнул, что России важно добиться устойчивого мирного соглашения, а не временной остановки боевых действий, потому что западные страны смогут использовать перемирие для новых поставок дронов и ракетных систем Украине. В таком случае через полгода или год боевые действия могут возобновиться в ещё более тяжёлой форме.

Ранее Михаил Подоляк предложил сценарий перемирия с Россией. Он призвал к прекращению ударов по энергетике и инфраструктуре, заморозку боевых действий по текущей линии фронта и последующий переход к переговорам.