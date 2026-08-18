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18 августа, 15:00

«Пустая болтовня»: В России разоблачили манипуляцию Украины о воздушном перемирии

Депутат Соболев счёл пустой болтовнёй слова Подоляка о воздушном перемирии

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Воздушное перемирие с Украиной не даст России гарантий долгосрочного урегулирования и может превратиться лишь в паузу для перевооружения ВСУ, заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев, комментируя слова Михаила Подоляка, мол прекращение воздушных ударов могло бы означать конец активной фазы конфликта.

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«Я вам сразу скажу, что это пустая болтовня, поскольку наш президент говорит: мы должны быть уверенными в долгосрочном мирном соглашении», — отметил парламентарий в беседе с «Газетой.ru».

Он подчеркнул, что России важно добиться устойчивого мирного соглашения, а не временной остановки боевых действий, потому что западные страны смогут использовать перемирие для новых поставок дронов и ракетных систем Украине. В таком случае через полгода или год боевые действия могут возобновиться в ещё более тяжёлой форме.

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Ранее Михаил Подоляк предложил сценарий перемирия с Россией. Он призвал к прекращению ударов по энергетике и инфраструктуре, заморозку боевых действий по текущей линии фронта и последующий переход к переговорам.

Важнейшие новости с фронта и истории героизма солдат ВС РФ — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Борис Эльфанд
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