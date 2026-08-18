Гном Гномыч попал в заявку Гран-при ISU и выступит за Азербайджан

13-летний Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, включён в заявку на этап юниорского Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в Анкаре. На турнире фигурист будет представлять Азербайджан.

Соревнования в столице Турции пройдут с 17 по 19 сентября. Для Плющенко-младшего этот старт должен стать первым этапом международной юниорской серии под флагом Азербайджана.

В мае Александр получил спортивное гражданство Азербайджана сроком на пять лет. До этого Федерация фигурного катания на коньках России дала спортсмену открепление для перехода.

Отец фигуриста ранее объяснял решение желанием дать сыну возможность выступать на международных соревнованиях. В июле ISU разрешил Александру представлять Азербайджан на международных стартах.

Анкара будет не единственным зарубежным стартом Плющенко-младшего этой осенью. Ранее Евгений Плющенко сообщил, что сын также получил место на этапе юниорского Гран-при в Батуми, который запланирован на 24–26 сентября.

Ранее Life.ru рассказывал, что Александр Плющенко получил два этапа юниорского Гран-при — в Анкаре и Батуми. Теперь его участие в турецком этапе закреплено официальной заявкой.