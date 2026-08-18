Осуждённый в РФ топ-менеджер Disney попросил Путина об освобождении
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Топ-менеджер The Walt Disney Джугал Судхир Датерао, которого осудили в России, обратился к Владимиру Путину с просьбой выпустить его после отбытия половины срока. Текст открытого письма опубликовал RTVI
Гражданина Индии приговорили к 2,5 года за то, что он провёз через границу мармелад с ТГК — действующим веществом марихуаны. По его словам, если он пробудет вдали от США больше года, то может лишиться грин-карты и заработка. В Америке у мужчины растёт 15-летняя дочь.
«К сожалению, я совершил очень глупый поступок, который теперь может разрушить не только мою жизнь, но и жизни моей дочери и моих пожилых родителей в Индии, которые зависят от моего дохода», — отметил индиец.
Он объяснил, что не знал о запрете на территории РФ таких веществ, так как в США они продаются по рецепту врача от бессонницы. Джугал Судхир Датерао отметил, что сейчас сполна понимает необходимость тщательно изучать законы страны в которую едешь.
Датерао заявил, что основания для УДО отсутствуют — главным образом из-за его нелегального статуса на территории РФ. Альтернативные варианты, по его оценке, потребуют как минимум года, а то и больше.
«Единственный шанс вернуться к дочери и семье после отбытия половины срока — это добиться смягчения приговора в апелляционном порядке в Московском областном суде», — рассказал он.
Мужчина признал, что виноват. Он попросил только об одном — дать ему шанс вернуться домой и прожить оставшиеся годы честно, без ошибок. Половина его срока заканчивается в ноябре 2026 года.
А ранее в Новосибирске суд отправил 25-летнего местного жителя в колонию строгого режима на 10 лет и 1 месяц за контрабанду и хранение наркотиков. Мужчина пытался ввезти в страну конфеты с тетрагидроканнабинолом. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Сладости он купил в октябре 2025 года на таиландском Пхукете, а при въезде запрещённое вещество нашли и изъяли таможенники.
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