«Никто не будет разбираться»: Соболев объяснил риск применения тактического ЯО на Украине

Применение тактического ядерного оружия на территории Украины может привести к полномасштабной войне. Такое мнение высказал член Комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в комментарии «Ленте.ру».

По словам депутата, в случае ядерного удара другие государства могут не учитывать, оружие какой именно мощности было применено.

«Тактическое ядерное оружие — это всё равно что сбросить бомбу на Хиросиму. Оно примерно такой же мощности. Ну, уничтожим какой-то город или районный центр, и что дальше? Это перерастёт в полномасштабную войну», — заявил Соболев.

Так парламентарий прокомментировал рассуждения военного аналитика Игоря Коротченко о возможности применения тактического ядерного оружия для нарушения маршрутов поставок вооружений Украине из Польши и Румынии.

Коротченко в эфире радио «Комсомольская правда» назвал такой сценарий быстрым и эффективным с военной точки зрения, одновременно признав его серьёзные военно-политические последствия. Аналитик добавил, что лично убеждён в рассмотрении подобного варианта. Официальных заявлений российских властей о подготовке такого решения не было.

Ранее Life.ru рассказывал, что Соболев уже предупреждал об опасности перерастания эскалации вокруг поставок западного дальнобойного оружия Украине в ракетно-ядерную стадию. Тогда депутат призвал прежде всего усиливать российскую противовоздушную оборону.