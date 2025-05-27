У Запада уже давно не было никаких ограничений на поставки дальнобойного оружия Украине. Тем не менее силы ПВО России справляются с угрозой, заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По его словам, нет особой разницы, что говорят западные политики касаемо данной ситуации.

«Ракеты дальнего действия Франции, Великобритании и США уже давно пытаются атаковать территорию России. Наша противовоздушная оборона с ними справляется», — подчеркнул парламентарий в беседе с «Москвой 24».

Депутат дополнил, что при этом Германия пока ещё не поставляла Украине свои крылатые ракеты Taurus на официальном уровне. По его словам, дальность у этого типа вооружения такая же, как и у других ракет, которые используются против России. Причём Москва способна ответить на данные угрозы, но в таком случае есть риск эскалации конфликта до ракетно-ядерной стадии, предупредил Соболев. Поэтому России лучше всего улучшать противовоздушную оборону и делать всё возможное, чтобы Киев не получил оружие от Запада.