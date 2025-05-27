«ПВО справляется»: В Госдуме оценили угрозу снятия ограничений на поставки оружия Киеву
Депутат Соболев: Запад давно снял ограничения на поставки дальнобойного оружия
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У Запада уже давно не было никаких ограничений на поставки дальнобойного оружия Украине. Тем не менее силы ПВО России справляются с угрозой, заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. По его словам, нет особой разницы, что говорят западные политики касаемо данной ситуации.
«Ракеты дальнего действия Франции, Великобритании и США уже давно пытаются атаковать территорию России. Наша противовоздушная оборона с ними справляется», — подчеркнул парламентарий в беседе с «Москвой 24».
Депутат дополнил, что при этом Германия пока ещё не поставляла Украине свои крылатые ракеты Taurus на официальном уровне. По его словам, дальность у этого типа вооружения такая же, как и у других ракет, которые используются против России. Причём Москва способна ответить на данные угрозы, но в таком случае есть риск эскалации конфликта до ракетно-ядерной стадии, предупредил Соболев. Поэтому России лучше всего улучшать противовоздушную оборону и делать всё возможное, чтобы Киев не получил оружие от Запада.
«Самое эффективное – бить по эшелонам с поставляемыми боеприпасами, когда они едут по мосту или в тоннеле. Тогда и оружие будет уничтожено, и нарушена вся инфраструктура, по которой оно поступает ВСУ», – подытожил депутат.
Напомним, что ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что ФРГ, Франция, Великобритания и США сняли ограничения на дальнобойность оружия, поставляемого Киеву. Военные блогеры узнали, что Украина ещё месяц назад получила не менее 30 немецких ракет Taurus, способных атаковать Москву. В Кремле назвали опасным решением снятие ограничений для Киева на удары по РФ. При этом Германия оказалась в ужасе от риска ядерной войны при доставке этого типа вооружения на Украину.