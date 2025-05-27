Удары дальнобойным оружием по России могут спровоцировать расширение зоны конфликта на европейскую территорию. Такое предупреждение высказал Андрей Климов, возглавляющий комиссию Совета Федерации по защите государственного суверенитета.

Напомним, ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о снятии ограничений на использование Украиной дальнобойных вооружений. По словам сенатора, это вызвало отток населения из приграничных районов Польши и Литвы. Климов подчеркнул, что местные жители, в отличие от «натовско-еэсовских лунатиков», осознают потенциальные последствия подобных действий.

«При этом не обязательно, что Москва в таком случае будет ограничивать себя использованием лишь нынешних средств обороны», — отметил сенатор в своём телеграм-канале, напомнив, что России не впервой «усмирять европейских бесов».