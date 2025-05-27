«Усмирить европейских бесов»: В Совфеде предупредили «лунатиков» из ЕС о последствиях ударов по РФ
Сенатор Климов: Удары дальнобойным оружием по РФ расширят зону конфликта на ЕС
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Удары дальнобойным оружием по России могут спровоцировать расширение зоны конфликта на европейскую территорию. Такое предупреждение высказал Андрей Климов, возглавляющий комиссию Совета Федерации по защите государственного суверенитета.
Напомним, ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о снятии ограничений на использование Украиной дальнобойных вооружений. По словам сенатора, это вызвало отток населения из приграничных районов Польши и Литвы. Климов подчеркнул, что местные жители, в отличие от «натовско-еэсовских лунатиков», осознают потенциальные последствия подобных действий.
«При этом не обязательно, что Москва в таком случае будет ограничивать себя использованием лишь нынешних средств обороны», — отметил сенатор в своём телеграм-канале, напомнив, что России не впервой «усмирять европейских бесов».
Климов выразил мнение, что применение высокоточного оружия западного производства против российских территорий способно быстро трансформировать текущее противостояние в общеевропейский кризис.
Напомним, ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Германия, Франция, Великобритания и США сняли ограничения на дальнобойность оружия, поставляемого Киеву. Военные блогеры узнали, что Украина ещё месяц назад получила не менее 30 немецких ракет Taurus, способных атаковать Москву. В Кремле назвали опасным решением снятие ограничений для Киева на удары по РФ.