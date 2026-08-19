Яблочный Спас без мифов: Врач раскрыл, способны ли яблоки снизить холестерин

Яблоки действительно могут немного улучшать липидный профиль, однако ждать от них эффекта, сопоставимого с лекарственной терапией, не стоит. Об этом Life.ru рассказал врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Евгений Белоусов.

По словам специалиста, главным компонентом, который может способствовать снижению уровня холестерина, считается растворимая клетчатка — прежде всего пектин. В кишечнике она частично связывает желчные кислоты, для образования которых организм использует холестерин. В результате печени приходится расходовать его больше, что может способствовать умеренному снижению уровня LDL-холестерина.

Яблоки действительно могут немного улучшать липидный профиль, но ждать от них эффекта, сопоставимого с лекарственной терапией, не стоит. Евгений Белоусов Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук

В одном из небольших рандомизированных исследований употребление двух яблок в день помогло снизить общий и LDL-холестерин у людей с умеренно повышенными показателями. Однако другие обзоры показывают, что средний эффект обычно остаётся небольшим и заметнее проявляется у людей с исходно высоким уровнем холестерина.

Дополнительную роль играют полифенолы, включая кверцетин, катехины и проантоцианидины. Они участвуют в защите клеток от окислительного стресса, но не «чистят» сосуды напрямую, как иногда утверждают в популярных советах.

При этом выбирать конкретный сорт яблок исключительно ради снижения холестерина не стоит. Содержание полифенолов зависит от сорта, степени зрелости, условий выращивания и хранения. В среднем с этой точки зрения могут быть интересны яблоки с красной или тёмной кожурой, например Ред Делишес, Айдаред и Джонаголд. Среди зелёных сортов часто выделяют Гренни Смит. В исследовании с употреблением двух яблок в день использовалась Ренетта Канада.

Однако это не означает, что именно эти сорта обязательно окажут более выраженное влияние на уровень холестерина у конкретного человека. Данные о химическом составе разных сортов значительно убедительнее, чем результаты исследований, непосредственно сравнивающих их лечебный эффект.

Наиболее рациональный вариант — есть цельное свежее яблоко вместе с хорошо вымытой кожурой. Так сохраняется клетчатка, которая важна для обмена холестерина. Запечённые яблоки также остаются полезными: пектин при обычной термической обработке в значительной степени сохраняется. Однако добавление сахара, мёда, сиропа или большого количества теста снижает метаболическую пользу такого десерта.

В сушёных яблоках сохраняется часть клетчатки и полифенолов, но из-за удаления воды сахара и калории становятся более концентрированными. Поэтому небольшая горсть сухофруктов легко может превратиться в избыток сладкого.

Яблочный сок для снижения холестерина подходит хуже. При его приготовлении удаляется большая часть клетчатки, тогда как сахара сохраняются. Даже сок без добавленного сахара не равноценен цельному фрукту.

«Для большинства взрослых разумной порцией будут одно-два средних яблока в день в составе разнообразного рациона. Есть больше специально «для эффекта» не нужно: дополнительная польза не растёт пропорционально количеству», – отметил Евгений Белоусов.

При диабете, синдроме раздражённого кишечника, непереносимости фруктозы или заболеваниях почек количество яблок в рационе стоит подбирать индивидуально.

Сохранять пользу яблок помогает простое правило: выбирать цельные плоды, тщательно мыть их перед едой, не превращать их в варенье и не заменять ими остальные источники клетчатки. Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний гораздо важнее общий рацион, включающий овсянку, бобовые, овощи, орехи и рыбу, а также ограничение насыщенных жиров.

Если холестерин уже значительно повышен или выявлена наследственная гиперхолестеринемия, яблоки могут быть частью рациона, но не заменяют обследование и назначенное лечение.

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