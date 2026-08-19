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Регион
19 августа, 04:57

Движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено

Обложка © magnific / evening_tao

Обложка © magnific / evening_tao

Проезд транспорта на выезде из Ярославля в направлении Москвы вновь открыт. Об этом губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил в соцсети «Макс».

«В Ярославле перекрытие перекрёстка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой снято», — написал глава региона.

По его словам, движение транспорта на этом участке в сторону столицы восстановлено.

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Ранее движение на этом участке было временно ограничено из-за атаки беспилотников и введённого сигнала «Беспилотная опасность». Всего за ночь над Ярославской областью было уничтожено четыре вражеских беспилотника.

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Артём Гапоненко
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