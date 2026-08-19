Движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено
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Проезд транспорта на выезде из Ярославля в направлении Москвы вновь открыт. Об этом губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил в соцсети «Макс».
«В Ярославле перекрытие перекрёстка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой снято», — написал глава региона.
По его словам, движение транспорта на этом участке в сторону столицы восстановлено.
Ранее движение на этом участке было временно ограничено из-за атаки беспилотников и введённого сигнала «Беспилотная опасность». Всего за ночь над Ярославской областью было уничтожено четыре вражеских беспилотника.
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