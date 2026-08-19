Движение на выезде из Ярославля в сторону Москвы восстановлено

Проезд транспорта на выезде из Ярославля в направлении Москвы вновь открыт. Об этом губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил в соцсети «Макс».

«В Ярославле перекрытие перекрёстка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой снято», — написал глава региона.

По его словам, движение транспорта на этом участке в сторону столицы восстановлено.