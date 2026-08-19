Трибуна с сотней зрителей рухнула перед световым шоу в старинном замке во Франции

Трибуна со зрителями обрушилась перед началом светозвукового шоу в замке Бьенассис на северо-западе Франции. Пострадали 16 человек, пятерых доставили в больницу Сен-Бриё.

ЧП произошло вечером 18 августа в коммуне Эрки в департаменте Кот-д’Армор. Около сотни зрителей занимали места на трибуне перед последним показом спектакля «Анна Бретонская», когда конструкция внезапно просела.

По данным местной префектуры, все 16 пострадавших получили травмы, не угрожающие жизни. Большинству помощь оказали на месте, пятерых госпитализировали. Для ликвидации последствий привлекли более 50 пожарных и две медицинские бригады.

Причина обрушения пока неизвестна. Прокуратура Сен-Бриё начала расследование обстоятельств произошедшего.

Светозвуковое представление проходило в замке Бьенассис с 15 по 18 августа и было посвящено Анне Бретонской. В постановке участвовали около 80 человек, а финал сопровождался пиротехническим шоу.