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19 августа, 07:06

Трибуна с сотней зрителей рухнула перед световым шоу в старинном замке во Франции

Во Франции 16 человек пострадали при обрушении трибуны в замке

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Трибуна со зрителями обрушилась перед началом светозвукового шоу в замке Бьенассис на северо-западе Франции. Пострадали 16 человек, пятерых доставили в больницу Сен-Бриё.

ЧП произошло вечером 18 августа в коммуне Эрки в департаменте Кот-д’Армор. Около сотни зрителей занимали места на трибуне перед последним показом спектакля «Анна Бретонская», когда конструкция внезапно просела.

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По данным местной префектуры, все 16 пострадавших получили травмы, не угрожающие жизни. Большинству помощь оказали на месте, пятерых госпитализировали. Для ликвидации последствий привлекли более 50 пожарных и две медицинские бригады.

Причина обрушения пока неизвестна. Прокуратура Сен-Бриё начала расследование обстоятельств произошедшего.

Светозвуковое представление проходило в замке Бьенассис с 15 по 18 августа и было посвящено Анне Бретонской. В постановке участвовали около 80 человек, а финал сопровождался пиротехническим шоу.

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Ранее Life.ru рассказывал, как десятки зрителей упали с трибуны во время матча по регби в Австралии после обрушения ограждения.

Больше новостей об авариях, обрушениях и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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