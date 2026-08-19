Амур вышел из берегов: паводок затронул 13 населённых пунктов Хабаровского края

Паводок на Амуре затронул 13 населённых пунктов Хабаровского края. Вода зашла на 410 дачных и 19 приусадебных участков, сообщили в региональном управлении МЧС. Также подтоплены 13 участков дорог.

В Хабаровске и Хабаровском районе количество подтопленных территорий за сутки не изменилось. В Нанайском районе ситуация также остаётся относительно стабильной, однако вода добралась ещё до двух приусадебных участков в селе Дубовый Мыс.

Утром 19 августа уровень Амура у Хабаровска составлял 503 сантиметра и за сутки не изменился. Опасной для города считается отметка 600 сантиметров.

Тем временем у Комсомольска-на-Амуре река продолжает подниматься. За сутки уровень воды вырос на 10 сантиметров — до 462 сантиметров, превысив неблагоприятную отметку в 450 сантиметров.

Ситуацию осложняют сильные дожди. Из-за осадков и проблем с ливневой канализацией возникают кратковременные подтопления низких участков. В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре работают насосные группы, которые откачивают воду из коллекторов, у дамб и насыпных сооружений.

Ранее Life.ru сообщал, что в Хабаровске ввели режим ЧС из-за паводка на Амуре. Тогда гидрологи предупреждали, что к третьей декаде августа вода может подняться до 550–600 сантиметров.