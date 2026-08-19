Командиры украинских групп и взводов первыми покидали позиции при приближении российских штурмовиков в Запорожской области. Об этом рассказал боец 39-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Мирыч.

По его словам, подобную картину российские военнослужащие наблюдали в том числе во время боёв за Новосолошино. Мирыч утверждает, что отвечавшие за украинских солдат командиры отходили ещё до непосредственного контакта с подразделениями ВС РФ.

«Его нету среди убитого противника, трёхсотого и среди пленных его нету просто. И всё. Они [солдаты ВСУ] как бы говорят: „Да он, значит, убежал“», — рассказал штурмовик на видео Минобороны.

Мирыч также сообщил, что часть украинских военнослужащих в Новосолошино не знала о приближении российских подразделений. По его словам, бойцы группировки «Восток» старались действовать скрытно и заходили в том числе с флангов.

Новосолошино перешло под контроль российских войск 17 августа. Об освобождении населённого пункта официально сообщило Минобороны РФ. Село заняли подразделения 39-й отдельной мотострелковой бригады 68-го армейского корпуса группировки войск «Восток».