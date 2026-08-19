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19 августа, 07:32

Штурмовик Мирыч рассказал о бегстве командиров ВСУ с позиций под Запорожьем

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Командиры украинских групп и взводов первыми покидали позиции при приближении российских штурмовиков в Запорожской области. Об этом рассказал боец 39-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Мирыч.

По его словам, подобную картину российские военнослужащие наблюдали в том числе во время боёв за Новосолошино. Мирыч утверждает, что отвечавшие за украинских солдат командиры отходили ещё до непосредственного контакта с подразделениями ВС РФ.

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«Его нету среди убитого противника, трёхсотого и среди пленных его нету просто. И всё. Они [солдаты ВСУ] как бы говорят: „Да он, значит, убежал“», — рассказал штурмовик на видео Минобороны.

Мирыч также сообщил, что часть украинских военнослужащих в Новосолошино не знала о приближении российских подразделений. По его словам, бойцы группировки «Восток» старались действовать скрытно и заходили в том числе с флангов.

Новосолошино перешло под контроль российских войск 17 августа. Об освобождении населённого пункта официально сообщило Минобороны РФ. Село заняли подразделения 39-й отдельной мотострелковой бригады 68-го армейского корпуса группировки войск «Восток».

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Ранее Life.ru сообщал, что одновременно с Новосолошино российские войска освободили Андреевскую Общину в ДНР. Новосолошино находится к востоку от Орехова, рядом с рекой Верхняя Терса.

Больше новостей о действиях российских войск и ситуации на фронте — в разделе «Армия» на Life.ru.

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Марина Фещенко
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