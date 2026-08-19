«Крайнее сожаление»: Япония упрекнула США за санкции против главы МУС

Япония публично выразила недовольство решением США ввести санкции против председателя Международного уголовного суда Томоко Аканэ. В Токио назвали этот шаг крайне прискорбным и подчеркнули, что продолжат поддерживать работу МУС. Об этом говорится в заявлении японского МИД.

В Токио отметили, что такое решение со стороны Белого дома заслуживает «крайне сожаления».

«Япония последовательно поддерживает МУС. Мы продолжим работу, направленную на укрепление верховенства права в международном сообществе, поддерживая тесные контакты со всеми заинтересованными государствами и сторонами», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Аканэ, являющаяся гражданкой Японии, вошла в новый санкционный список Вашингтона вместе с другими представителями суда. Ограничения предполагают запрет на финансовые операции с фигурантами списка, а также распространяются на организации, которыми они владеют напрямую или косвенно не менее чем на 50%. Life.ru писал о введении этих мер 18 августа.

Давление США на МУС усиливается не первый месяц. В июле госсекретарь Марко Рубио объявил кампанию против суда и призвал другие государства отказаться от его юрисдикции. Американские дипломаты, по данным СМИ, убеждали страны — участницы МУС выйти из организации или прекратить её финансирование.