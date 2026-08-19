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19 августа, 09:35

В Мариуполе собаку с щенками могут заживо замуровать в яме теплосети

В Мариуполе местные жители бьют тревогу: в яме с трубами теплосети могут оказаться заживо замурованными несколько собак. Всё происходит в Жовтневом районе, в жилом комплексе Ленинградский на площади Кирова, рядом с разрушенным центром опеки.

Мариупольские собаки оказались в ловушке в яме теплосети. Видео © Telegram / Мой Мариуполь

По словам местной жительницы, в яме обитают несколько псов, одна из которых ощенилась пару недель назад. Раньше животные могли вылезать на поверхность по палете, прислонённой к стене, и через проходы в земле. Однако теперь пути перекрыты, а коммунальщики скоро планируют засыпать яму землёй.

Женщина дважды звонила в городскую службу отлова, но специалистам не удалось достать собак. Волонтёрам удалось спасти только одного пса. Если яму засыплют, спасти остальных животных через люк будет невозможно. Активисты и местные жители призывают городские власти вмешаться и не допустить гибели собак.

В Приамурье ввели карантин из-за двух случаев бешенства у собак
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Ранее сообщалось, что в Ярославской области собаки массово гибнут после прививки от бешенства «Мультикан-8». Кроме того, владельцы питомцев жаловались, что после препарата у животных начинаются судороги, зуд, слабость.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Обложка © Telegram / Мой Мариуполь

Наталья Афонина
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