В Мариуполе собаку с щенками могут заживо замуровать в яме теплосети

В Мариуполе местные жители бьют тревогу: в яме с трубами теплосети могут оказаться заживо замурованными несколько собак. Всё происходит в Жовтневом районе, в жилом комплексе Ленинградский на площади Кирова, рядом с разрушенным центром опеки.

Мариупольские собаки оказались в ловушке в яме теплосети. Видео © Telegram / Мой Мариуполь

По словам местной жительницы, в яме обитают несколько псов, одна из которых ощенилась пару недель назад. Раньше животные могли вылезать на поверхность по палете, прислонённой к стене, и через проходы в земле. Однако теперь пути перекрыты, а коммунальщики скоро планируют засыпать яму землёй.

Женщина дважды звонила в городскую службу отлова, но специалистам не удалось достать собак. Волонтёрам удалось спасти только одного пса. Если яму засыплют, спасти остальных животных через люк будет невозможно. Активисты и местные жители призывают городские власти вмешаться и не допустить гибели собак.

Ранее сообщалось, что в Ярославской области собаки массово гибнут после прививки от бешенства «Мультикан-8». Кроме того, владельцы питомцев жаловались, что после препарата у животных начинаются судороги, зуд, слабость.