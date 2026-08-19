Двух пострадавших в горах Кабардино-Балкарии туристов эвакуировали на вертолёте

Двух туристов из Санкт-Петербурга, пострадавших в горах Кабардино-Балкарии, эвакуировали вертолётом. Мужчину и девушку передали медикам, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Группа находилась в урочище Уштулу в Черекском районе республики. Для вывоза пострадавших использовали коммерческий вертолёт. Их доставили в сельское поселение Верхняя Балкария, где уже ожидали врачи. В МЧС уточнили, что туристы заранее зарегистрировали свой маршрут в альплагере «Безенги».

В поисково-спасательной операции участвовали 16 человек — сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС и Пограничного управления ФСБ России по Кабардино-Балкарии.