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19 августа, 10:30

«Ура!» Опубликованы первые кадры со спасёнными из плена ВСУ российскими военными

МО показало возвращение российских военнослужащих из плена под крики «Ура!»

Обложка © Минобороны РФ

Обложка © Минобороны РФ

Российские военнослужащие, возвращающиеся домой после обмена, встретили дорогу обратно криками «Ура!» и «Россия!». Кадры со спасёнными из плена ВСУ бойцами опубликовало Министерство обороны РФ.

МО показало возвращение российских военнослужащих после обмена. Видео © Минобороны РФ

Лантратова обсудила с Лубинцом потенциальные следующие обмены
Лантратова обсудила с Лубинцом потенциальные следующие обмены

Ранее Минобороны России сообщило, что 19 августа с территории, подконтрольной Киеву, вернулись 103 российских военнослужащих. Сейчас освобождённые из пленабойцы находятся в Белоруссии, где им оказывают необходимую помощь. Перед возвращением домой они пройдут предусмотренные процедуры. Помощь в вызволении ребят оказали ОАЭ.

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Александра Мышляева
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