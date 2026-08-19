«Ура!» Опубликованы первые кадры со спасёнными из плена ВСУ российскими военными

Российские военнослужащие, возвращающиеся домой после обмена, встретили дорогу обратно криками «Ура!» и «Россия!». Кадры со спасёнными из плена ВСУ бойцами опубликовало Министерство обороны РФ.

МО показало возвращение российских военнослужащих после обмена. Видео © Минобороны РФ

Ранее Минобороны России сообщило, что 19 августа с территории, подконтрольной Киеву, вернулись 103 российских военнослужащих. Сейчас освобождённые из пленабойцы находятся в Белоруссии, где им оказывают необходимую помощь. Перед возвращением домой они пройдут предусмотренные процедуры. Помощь в вызволении ребят оказали ОАЭ.