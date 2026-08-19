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19 августа, 10:41

Старейший монарх Европы попал в больницу: Хокон временно стал регентом Норвегии

Короля Норвегии Харальда V госпитализировали с анемией

Обложка © ТАСС / JAVAD PARSA

Обложка © ТАСС / JAVAD PARSA

89-летнего короля Норвегии Харальда V госпитализировали в Национальный госпиталь в Осло. Старейший действующий монарх Европы проходит лечение на фоне гемолитической анемии.

В последние недели король получал кортизон. По данным норвежского королевского двора, лечение привело к накоплению жидкости в организме, из-за чего Харальду V потребовалась госпитализация.

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Монарх взял больничный на две недели. На это время обязанности регента исполняет его сын — кронпринц Хокон. В официальном расписании королевского дома Хокон уже указан как кронпринц-регент на мероприятиях 20 и 21 августа.

Это уже не первая госпитализация Харальда V в нынешнем году. В феврале король попал в больницу во время отдыха на Тенерифе из-за инфекции и обезвоживания. В 2024 году он заболел во время поездки в Малайзию, где ему установили временный кардиостимулятор, позднее заменённый на постоянный уже в Норвегии.

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Харальд V занимает норвежский престол с января 1991 года. Несмотря на проблемы со здоровьем последних лет, ранее он заявлял, что не собирается отрекаться от престола.

Ранее Life.ru рассказывал, что в феврале Харальда V экстренно госпитализировали на Тенерифе. Тогда представители Королевского дома сообщали об инфекции и обезвоживании.

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Марина Фещенко
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