Россия вправе жёстко ответить Великобритании за её участие в конфликте на стороне Украины, уверен военно-политический эксперт, ветеран СВО Ян Гагин. По его словам, Лондон не ограничивается поставками вооружений, он также участвует в обслуживании высокотехнологичных систем и целеуказании для Киева.

Москва может наносить удары по военным объектам на территории Британии, связанным с производством оружия, которое используется против России. При этом речь должна идти именно о таких целях, а не о гражданской инфраструктуре или населении, подчеркнул собеседник сайта MK.ru.

«Раз противник не хочет понимать цивилизованных методов убеждения, можно прибегнуть и к другим, более доходчивым», — заключил специалист.