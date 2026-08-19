«Противник не понимает»: Британии пригрозили жёстким ответом за пособничество Украине
Военный эксперт Гагин призвал отвечать Британии ударами по военным объектам
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Россия вправе жёстко ответить Великобритании за её участие в конфликте на стороне Украины, уверен военно-политический эксперт, ветеран СВО Ян Гагин. По его словам, Лондон не ограничивается поставками вооружений, он также участвует в обслуживании высокотехнологичных систем и целеуказании для Киева.
Москва может наносить удары по военным объектам на территории Британии, связанным с производством оружия, которое используется против России. При этом речь должна идти именно о таких целях, а не о гражданской инфраструктуре или населении, подчеркнул собеседник сайта MK.ru.
«Раз противник не хочет понимать цивилизованных методов убеждения, можно прибегнуть и к другим, более доходчивым», — заключил специалист.
Ранее посольство России предупредило Великобританию о последствиях поддержки ВСУ. В ответ премьер-министр Энди Бёрнэм заявил, что Лондон не намерен сворачивать помощь Киеву.
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