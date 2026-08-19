Андраш Бака официально вступил в должность президента Венгрии

Андраш Бака 19 августа официально вступил в должность президента Венгрии вместо Тамаша Шуйока. Об этом сообщил премьер-министр страны Петер Мадьяр, обратившись к нему с напутствиями.

«С сегодняшнего дня, 19 августа 2026 года, президентом Венгрии является Андраш Бака. Желаю господину президенту больших успехов, крепкого здоровья и как можно больше гуманизма в работе», — написал Мадьяр.

Президент в Венгрии выполняет преимущественно представительские функции, тогда как основные полномочия исполнительной власти сосредоточены у правительства во главе с премьером

Парламент избрал Баку главой государства 11 августа. Его кандидатуру поддержали 140 депутатов, шесть проголосовали против. Политик был единственным претендентом, получившим необходимое число номинаций. До назначения Бака возглавлял Верховный суд Венгрии, а ранее более 17 лет работал судьёй Европейского суда по правам человека. Предыдущий венгерский президент Тамаш Шуйок 18 июля подписал принятую парламентом поправку, предусматривающую его отстранение от должности.