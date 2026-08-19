Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 августа, 11:18

Андраш Бака официально вступил в должность президента Венгрии

Обложка © ТАСС / Zoltan Mathe

Обложка © ТАСС / Zoltan Mathe

Андраш Бака 19 августа официально вступил в должность президента Венгрии вместо Тамаша Шуйока. Об этом сообщил премьер-министр страны Петер Мадьяр, обратившись к нему с напутствиями.

«С сегодняшнего дня, 19 августа 2026 года, президентом Венгрии является Андраш Бака. Желаю господину президенту больших успехов, крепкого здоровья и как можно больше гуманизма в работе», — написал Мадьяр.

Президент в Венгрии выполняет преимущественно представительские функции, тогда как основные полномочия исполнительной власти сосредоточены у правительства во главе с премьером

Смена Орбана не помогла: Венгрия снова затормозила вступление Украины в ЕС
Смена Орбана не помогла: Венгрия снова затормозила вступление Украины в ЕС

Парламент избрал Баку главой государства 11 августа. Его кандидатуру поддержали 140 депутатов, шесть проголосовали против. Политик был единственным претендентом, получившим необходимое число номинаций. До назначения Бака возглавлял Верховный суд Венгрии, а ранее более 17 лет работал судьёй Европейского суда по правам человека. Предыдущий венгерский президент Тамаш Шуйок 18 июля подписал принятую парламентом поправку, предусматривающую его отстранение от должности.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Венгрия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar