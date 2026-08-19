«Динамо» — «Краснодар»: результат матча Кубка России 19 августа 2026 года, счёт 0:1

«Краснодар» победил московское «Динамо» в матче второго тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России сезона-2026/27. Встреча прошла 19 августа на «ВТБ Арене» в Москве и завершилась со счётом 0:1. Единственный мяч забил 19-летний нападающий «быков» Казбек Мукаилов. После этой победы «Краснодар» набрал пять очков и вышел на первое место в группе B.

«Динамо» — «Краснодар» 19 августа 2026: итоговый счёт и гол

Победный гол был забит в концовке первого тайма. На 44-й минуте Жоау Батчи выполнил подачу с левого фланга, после борьбы в штрафной мяч оказался у Даниила Уткина. Полузащитник сделал скидку на Казбека Мукаилова, который пробил в левый нижний угол ворот — 0:1.

Во втором тайме московское «Динамо» пыталось отыграться и усилило давление, однако гости удержали минимальное преимущество до финального свистка. Итог — 0:1 в пользу «Краснодара».

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Как прошёл матч «Динамо» — «Краснодар»

Перед вторым туром команды находились рядом в таблице группы B. «Динамо» стартовало в Кубке России победой над «Факелом» — 1:0 и имело три очка. «Краснодар» в первом туре сыграл 1:1 с «Ахматом», после чего выиграл серию пенальти 5:4 и получил два очка.

Очная встреча в Москве долго оставалась без голов. Развязка первого тайма пришлась на 44-ю минуту: Мукаилов завершил атаку «Краснодара» точным ударом после скидки Уткина. Этот мяч так и остался единственным.

После перерыва «Динамо» увеличило давление на ворота гостей. При этом «Краснодар» по ходу второй половины потерял из-за повреждений Никиту Кривцова и Жоау Батчи: обоих пришлось заменить. Несмотря на кадровые проблемы, команда Мурада Мусаева сохранила счёт 1:0 и забрала три очка.

Казбек Мукаилов снова забил «Динамо»

Главным героем встречи стал Казбек Мукаилов. Форварду «Краснодара» 19 лет, он является воспитанником академии клуба. Особенно символично, что история Мукаилова в основной команде «быков» тоже началась с матча против московского «Динамо».

13 августа 2025 года Мукаилов дебютировал за основной состав «Краснодара» именно в кубковой игре с бело-голубыми и сразу оформил дубль. Спустя год он вновь забил «Динамо» в Кубке России — теперь его гол стал победным.

Кто забил в матче «Динамо» — «Краснодар»

0:1 — Казбек Мукаилов, 44-я минута.

Голевая атака: подача Жоау Батчи, скидка Даниила Уткина и точный удар Мукаилова в левый нижний угол.

Таблица группы B после матча «Динамо» — «Краснодар»

После двух туров положение команд в группе B выглядит так:

1. «Краснодар» — 5 очков;

2. «Ахмат» — 4 очка;

3. «Динамо» Москва — 3 очка;

4. «Факел» — 0 очков.

«Краснодар» набрал два очка за победу по пенальти над «Ахматом» в первом туре и ещё три — за победу над «Динамо» в основное время. Таким образом, после двух матчей «быки» возглавили квартет.

Что означает победа «Краснодара» над «Динамо»

Главный турнирный итог матча — лидерство «Краснодара» в группе B. В отличие от первого тура, где победителя встречи с «Ахматом» пришлось определять в серии пенальти, в Москве южане забрали максимальные три очка за победу в основное время.

Для «Динамо» это первое поражение в нынешнем розыгрыше Кубка России. После двух туров москвичи имеют три очка и занимают третью строчку, но борьба за две позиции, дающие продолжение выступления в Пути РПЛ, остаётся открытой.

Когда следующий матч «Краснодара» в Кубке России

В третьем туре «Краснодар» сыграет на выезде с воронежским «Факелом». Матч состоится 1 сентября 2026 года и начнётся в 18:30 по московскому времени. Московское «Динамо» 3 сентября примет «Ахмат», начало встречи — в 19:30 мск.

Что дальше у «Краснодара»

До следующего кубкового матча «Краснодар» проведёт встречи в Российской премьер-лиге. 23 августа команда сыграет в гостях с махачкалинским «Динамо», а 29 августа примет «Ростов». После этого «быки» отправятся в Воронеж на матч Кубка России с «Факелом».

FAQ: главное о матче «Динамо» — «Краснодар»

Как сыграли «Динамо» и «Краснодар» 19 августа 2026 года?

«Краснодар» победил московское «Динамо» со счётом 1:0 в матче второго тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.

Кто забил в матче «Динамо» — «Краснодар»?

Единственный и победный мяч на 44-й минуте забил нападающий «Краснодара» Казбек Мукаилов.

На каком месте «Краснодар» в группе Кубка России?

После двух туров «Краснодар» занимает первое место в группе B с пятью очками.

Сколько очков у московского «Динамо»?

После двух матчей у «Динамо» три очка. Москвичи победили «Факел» в первом туре и уступили «Краснодару» во втором.

Когда следующий матч «Краснодара» в Кубке России?

1 сентября 2026 года «Краснодар» сыграет в Воронеже с «Факелом». Начало матча — в 18:30 мск.

Сколько лет Казбеку Мукаилову?