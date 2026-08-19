В России хотят ввести оплачиваемый отпуск для участия в похоронах родственников

Оплачиваемый отпуск до пяти дней на похороны близкого родственника следует ввести в РФ, считает председатель общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов. По его мнению, действующих выходных за свой счёт недостаточно, поскольку в период траура людям приходится нести дополнительные расходы.

Эксперт предложил закрепить в ТК РФ до трёх оплачиваемых дней в связи со смертью близкого и до пяти — для тех, кто непосредственно занимается похоронами. Гарантию предлагается распространить в том числе на случаи смерти бабушек, дедушек, братьев и сестёр.

«Но это должно быть не привилегией для сотрудников отдельных организаций, а гарантией для всех граждан России», — подчеркнул собеседник «Абзаца».

Ранее работающим отцам предложили предоставить отдельный оплачиваемый отпуск для участия в воспитании детей. Базовая продолжительность такого отдыха могла бы составить пять календарных дней в год, а для многодетных — до десяти.